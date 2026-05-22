“ふわしゅわ食感”の「台湾カステラ」の作り方を紹介！ シンプルな材料で作れるレシピに「美味しそう」「試したい」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【台湾カステラ】ふわふわしたかった貴方へ【VOICEROIDキッチン】』という山だ山さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ゴールデンウィークって素晴らしいですよね 黄金に輝く週間、なんてゴージャスで希望に満ちた言葉なのでしょうか きっといつまでもふわふわしていられる素敵な時間なんでしょうね！！

生地のふわふわ感が特徴の台湾カステラを、投稿者の山だ山さんが作ります。

まずは卵を卵黄と白身に分け、白身は冷蔵庫で冷やしておきます。

次に600wで1分温めたサラダ油をボールに入れ、小麦粉をふるいながら入れてよく混ぜました。

ここに600wで30秒温めた牛乳を加えて軽く馴染ませます。

さらに卵黄をいれてよく混ぜておきます。

続いてはメレンゲ作り。ボウルに白身を入れたら少し泡立て、砂糖を入れてツノがおじぎするまでしっかり泡立てます。

次に卵黄生地に少しメレンゲを入れて馴染ませたら、馴染んだ生地を今度はメレンゲに投入。なめらかになるまで混ぜます。最後にヘラで底からすくうように混ぜたら、カステラ生地のできあがりです。

次は焼き工程。18cmのスクエア型には、型より5cmほど高くなるようにクッキングシートを敷き込んでいます。そこに生地を流し入れるのですが、しぼむ原因になるのでボウルについている生地は入れないとのこと。

ゆすったりして空気を抜いて表面をならしたら、150度に予熱したオーブンで60分焼きます。天板には60度に温めたお湯を張りました。

竹串を刺して生地が付かなかったら、「台湾カステラ」の完成です！

ふわふわの焼き上がりが嬉しい台湾カステラ。食べてみたくなったという方は、動画を参考に作ってみて下さい。

視聴者のコメント