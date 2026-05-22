金澤志奈へ「一問一答」 自分を動物に例えるとの質問には「キリンか亀」と両極端の回答、最終的に落ち着いたのは？
ゴルフクラブメーカーの本間ゴルフが公式インスタグラムを更新。クラブ契約を結ぶ「TEAM HONMA」の1人、金澤志奈への「一問一答 プライベート編」を動画で投稿した。
【動画】食べ物の好みからコンビニまで、金澤志奈がプライベートをチラリ
最初に「金澤志奈です、茨城県出身です」と自己紹介。続けて「出身地のおすすめスポットは？」と質問されると、「むっず！」と返答に困った様子。「田舎なので、自然が豊かです」「ゴルフ場がいっぱいあります」と何とか答えると、横で収録を見ていた後藤未有から「終わり？」とツッコミを入れられていた。オフの日の過ごし方については「外に出るときもあれば、家でゆっくりのときもある」「そりゃみんなそうか」と自分の回答に思わず大笑い。「どんな性格って言われる？」との質問には「けっこう“おっとり”みたいに言われる」と答えたのだが、すぐにカメラ目線で「全然違うんですけどね」と全力否定。ここで後藤から「第一印象は“おっとり”だけど、結構サバサバというか、おもしろい」の声。金澤も「すっごいマイペースなんですよ」と続けていた。最後に「自分を動物に例えると？」と尋ねられると「キリンか亀じゃないですか」と正反対の2つを挙げて周囲の笑いを誘っていた。「容姿的に言ったら『首長い』って言われるんで」と話しかけたところで、スタッフは「“おっとり”で亀なのかと思いました」、後藤も「じゃあ亀だ」と同調。すると金澤も「亀で行きます」と答え、自分を動物に例えるならばは「亀」に決定した。気さくに質問に答える動画を見たファンは「可愛い 大好きです」「顔ちっちゃい」「前髪かわいい」「茨城の宝」と大喜びだった。金沢は地元茨城県で開催された昨年の国内メジャー「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」をプレーオフで制し、プロ9年目で嬉しい初優勝を飾った。また今年2月には一般男性との結婚も発表している。今シーズンはこれまで7試合に参戦し5試合で予選を通過、2試合でトップ10入りをはたすなど好調を維持。ファンはツアー2勝目を期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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