金澤志奈へ「一問一答」 自分を動物に例えるとの質問には「キリンか亀」と両極端の回答、最終的に落ち着いたのは？

金澤志奈へ「一問一答」 自分を動物に例えるとの質問には「キリンか亀」と両極端の回答、最終的に落ち着いたのは？