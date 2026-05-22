石川遼と杉浦悠太が「67」で32位発進 米下部ツアー
＜ヴィジット・ノックスビルオープン 初日◇21日◇ホストン・ヒルズCC（テネシー州）◇7267ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドが終了した。石川遼は5バーディ・1ボギーの「67」で回り、首位と5打差の4アンダー・32位タイで滑り出した。
【写真】米国でもやっています 石川遼の竹ぼうき素振り
杉浦悠太も同じく「67」をマークし、4アンダー・32位タイにつけている。オースティン・ヒット（米国）とネルソン・レデスマ（アルゼンチン）が9アンダーで首位発進。8アンダー・3位タイにドルー・ネスビット（カナダ）とハンター・ウォルコット（米国）がつけている。賞金総額は100万ドル（約1億5900万円）、優勝者には18万ドル（約2860万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米下部ツアー リーダーボード
石川遼の現在地は？ 米男子下部ポイントランキング
米下部で戦う石川遼 今季の成績は？
ミニドラ投入 石川遼の超最新クラブセッティング【写真】
平田憲聖が好発進 米男子ツアーのリーダーボード
【写真】米国でもやっています 石川遼の竹ぼうき素振り
杉浦悠太も同じく「67」をマークし、4アンダー・32位タイにつけている。オースティン・ヒット（米国）とネルソン・レデスマ（アルゼンチン）が9アンダーで首位発進。8アンダー・3位タイにドルー・ネスビット（カナダ）とハンター・ウォルコット（米国）がつけている。賞金総額は100万ドル（約1億5900万円）、優勝者には18万ドル（約2860万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米下部ツアー リーダーボード
石川遼の現在地は？ 米男子下部ポイントランキング
米下部で戦う石川遼 今季の成績は？
ミニドラ投入 石川遼の超最新クラブセッティング【写真】
平田憲聖が好発進 米男子ツアーのリーダーボード