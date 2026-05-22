ストーカーに苦しむ人が後を絶たず、痛ましい事件も起きるなか、自民党は対策として加害者にGPSを装着する提言案をまとめました。諸外国では例があるものの、日本で導入する場合はその対象や期間をどうするのかなど、課題も多くあります。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「“ストーカー”にGPS案なぜ？」をテーマに解説します。

■池袋や川崎で起きたストーカー事件

山粼誠アナウンサー

「自民党の調査会が19日、ストーカーの被害を防ぐため、加害者にGPSを装着させる仕組みの調査や研究を緊急提言する案をまとめました。そうした背景には、これまでの痛ましい事件がありました」

「今年3月、東京・池袋のポケモンセンターで、店員の21歳の女性が元交際相手の男に刺され殺害された事件がありました。男にはストーカー規制法に基づく禁止命令が出されていました」

「また去年、神奈川・川崎市で男の自宅から20歳の女性の遺体が発見されました。男は元交際相手で、女性は別れた後も執拗なストーカー被害を受け、警察に度々相談していました」

鈴江奈々アナウンサー

「警察への相談もあったという中で、こういう痛ましい事件に至ってしまいました。こういったストーカー事案の対応の難しさがある一方で、防ぐことはできなかったのかと改めて思います」

■「ストーカー対策」提言案の中身

山粼アナウンサー

「どこかで防ぐことができなかったのか、こういった事態を防ごうということで、自民党の調査会がまとめたストーカー対策案の1つとして挙げられたのが、加害者へのGPS機器の装着です」

「禁止命令などが出されていても、被害者への強い執着心を持つ加害者が再接近することを防ぐため、GPS機器を装着させ、加害者が接近した場合に被害者に通知をする仕組みです。技術面も含めて調査研究していく必要があるとしています」

森圭介アナウンサー

「この問題は加害者の人権やプライバシーももちろん必要だとは理解はしていますが、何よりも守られなければならないのは被害者の命になりますからね」

■韓国ではGPS付き「足輪」で効果

桐谷美玲キャスター

「いろいろな課題があるなか、海外ではどのようになっているのですか？」

山粼アナウンサー

「ストーカーに限りませんが、 GPSの装着は諸外国で事例があります。韓国では性犯罪など凶悪な事件で有罪判決を受け、再犯のおそれが高いと判断された人物やストーカーには、日本で言う禁止命令が出された段階でも、GPS付き電子足輪の装着を命令できます」

「装着されると加害者は24時間追跡され、どこにいるのか把握されます。装着を義務づけられているのは去年8月の時点で約4700人とされ、この電子の足輪の導入によって性犯罪の再犯率が9分の1まで減少したという統計もあります」

忽滑谷こころアナウンサー

「韓国ではかなり効果のある取り組みということですが、日本ではまだない仕組みで、どうやって取り入れていくのがいいのでしょうか？」

■日本でのGPS導入、専門家は？

山粼アナウンサー

「日本での事案に対してどう考えていくべきか、2人の専門家に聞きました。犯罪被害者支援が専門の上谷さくら弁護士は『ストーカー被害を被害者自身が防ぐというのは難しく、そうした現実を考えるとGPSを導入した方がいい』という立場です」

「その上でGPS機器を付ける対象をどうするのかですが、去年禁止命令が出された件数は約3000件あります。では全員対象にするのか、それとも条件を絞るのかということがポイントになるそうです」

「また装着する期間や、お互いが近づいて作動した場合に罰則はどうするのかもポイントになるそうです。例えば、たまたま電車に乗っていて悪意なく意図せずに偶然近づいてしまうケースも考えられるため、日本ではどうするか検討が必要という見解を示しています」

■「過剰な制約だ」…反対意見も

山粼アナウンサー

「一方で刑事政策が専門の、慶應義塾大学の太田達也教授が指摘するのは、被害者の安心・安全をどう守るかと、加害者のプライバシーの制限、そのバランスをどう考えるかということです」

「加害者の位置情報はプライバシーの一環で、これを取得するのはプライバシーの過剰な制約だと反対する意見も多いといいます」

「その上で、太田教授は加害者なら誰でもGPSを付けるわけではなく、被害者を守るという目的に限ってGPS機器を活用するのが有効なことは間違いないという考えです」

「そのため実際に導入する案には、上谷弁護士と同じく対象者が誰か、どれくらいの期間かに加えて、裁判所など、どの機関が実際に装着命令を出すのかといった、制度の設計を検討する必要があると話しています」

森アナウンサー

「慎重な議論が必要だと思いますが、今この瞬間に苦しんでいらっしゃる方もいます。スピード感を持った議論も必要だなと思いますし、ハード面だけではなく、ソフト面での対策も必要になるかもしれませんね」

■GPS装着だけではない対策は？

山粼アナウンサー

「太田教授は、加害者を物理的に被害者に近づけないGPS機器のような対策は有効だが、そうしたものを際限なく続けることはできないといいます。そのため、加害者を孤立させず意識を変える対策も重要だとしています」

「どう防ぐかではなく、根本的に加害者を孤立させない、意識を変えていくことも必要だということです。このような観点から、自民党の提言案にも挙げられているもう1つの対策が、加害者への治療やカウンセリングの義務化です」

「現在も警察はストーカーの加害者の再犯やエスカレートを防ぐため、治療やカウンセリングを勧めています。ただ警察庁によると、去年は禁止命令を受けた3037人に働きかけたところ、実際に受けたのは233人でした。1割以下になっています」

「そこで提言案では、加害者に治療やカウンセリングを義務づける制度を導入し、その受け皿となる医療機関の確保も合わせて行うべきだとしています」

鈴江アナウンサー

「今行われている対策もより実効性のあるものに変えていくということで、根本的にストーカー（行為）を起こさせないようにしていくことも本当に大事なことですよね。提言案がまとまりましたが、どう進められていくのでしょうか？」

山粼アナウンサー

「今回の提案は自民党の政務調査会の提言案としてまとめられたもので、今後自民党の調査会としては政府に対して対応を求めていく考えだということです」

「実際にGPSなどを付けて防ぐのか、または加害者自身のケアをしていくのかということが考えられていきます」

「太田教授は『ストーカーの被害者は不安と恐怖を抱えながらの生活を余儀なくされていると。被害者を孤立させず、同時にストーカーを近づけさせず、意識を変えていくような体制づくりが大事だ』と指摘しています」

（2026年5月21日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）