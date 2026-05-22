「Dragon」「Thunder Bird」「Black Hole」

ディーアンドエムホールディングスは、AudioQuestのフォノケーブル用、サブウーファーのアースケーブルとして「Black Hole」、「Thunder Bird」「Dragon」の3モデルを5月29日に発売する。価格は以下の通り。

Black Hole1.5m 11,000円3m 15,400円 Thunder Bird1.5m 26,400円3m 34,100円 Dragon1.5m 70,400円3m 122,100円

使用イメージ

3モデルのすべてに、同社の製品開発ポリシーである4つの技術的要素、単線、素材、方向性制御、ノイズ消散システムを盛り込み、誘発されるRF(高周波)ノイズの消散能力を大幅に向上。

技術的要素の方向性制御を3種のアースケーブルの被覆に方向や文字で表記し、信号の流れとノイズをコントロールしている。

導体はLGCに6%のシルバーコーティング単線からPSS(パーフェクト・サーフェス・シルバー)単線まで取り揃え、システムのグレード、使用用途に合わせて選択できる。

使用イメージ

Black Holeは、アナログ・オーディオケーブルと組み合わせて高性能で低ノイズのフォノケーブルとして利用可能。被覆には導電性PVCを使用して高周波ノイズを抑えた。

外皮に印刷されている文字の通りターンテーブルからアンプに接続することでさらにノイズを抑制し、端子はダイレクトシルバーメッキされたスペード端子に冷間溶接している。導体はLGC(長粒銅)単線に6%シルバーコーティング。カーボン含有外皮を採用した。

Thunder Birdは、最上位機Dragonの性能に近づけるために、高周波ノイズ消散システムを効果的に採用。端子末端に印刷された方向通り接続することで高周波ノイズを低減。導体はLGC単線に6%シルバーコーティング。ダイレクトシルバーメッキスペードプラグに導体を冷間溶接している。

Dragonは、100%シルバー単線を採用し、アナログ・オーディオケーブルと組み合わせで最上級フォノケーブルとしてパフォーマンスを発揮するとのこと。RFノイズ消散システムと方向性制御も施し、ダイレクトシルバーメッキスペードプラグに導体を冷間溶接している。