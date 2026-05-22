通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６％前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.99 6.10 5.93 6.33
1MO 6.99 5.87 6.21 6.97
3MO 7.46 5.90 6.51 7.06
6MO 8.06 6.17 7.09 7.40
9MO 8.27 6.31 7.43 7.52
1YR 8.46 6.59 7.74 7.65
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.10 8.86 6.54
1MO 7.02 8.48 6.62
3MO 7.40 8.60 6.66
6MO 8.03 9.03 7.00
9MO 8.32 9.21 7.16
1YR 8.56 9.38 7.34
東京時間10:09現在 参考値
狭いレンジ内の動きに終始している状況もあり、ドル円短期ボラは低い水準での推移
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3MO 7.46 5.90 6.51 7.06
6MO 8.06 6.17 7.09 7.40
9MO 8.27 6.31 7.43 7.52
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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6MO 8.03 9.03 7.00
9MO 8.32 9.21 7.16
1YR 8.56 9.38 7.34
東京時間10:09現在 参考値
狭いレンジ内の動きに終始している状況もあり、ドル円短期ボラは低い水準での推移