　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　5.99　6.10　5.93　6.33
1MO　6.99　5.87　6.21　6.97
3MO　7.46　5.90　6.51　7.06
6MO　8.06　6.17　7.09　7.40
9MO　8.27　6.31　7.43　7.52
1YR　8.46　6.59　7.74　7.65

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.10　8.86　6.54
1MO　7.02　8.48　6.62
3MO　7.40　8.60　6.66
6MO　8.03　9.03　7.00
9MO　8.32　9.21　7.16
1YR　8.56　9.38　7.34
東京時間10:09現在　参考値

狭いレンジ内の動きに終始している状況もあり、ドル円短期ボラは低い水準での推移