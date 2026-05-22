審判を「さん」付けで実況することで知られた元東海ラジオアナウンサーの村上和宏さん。35年にも及ぶプロ野球実況を支えてくれた、大切な恩人がいるそうです。それはNPB審判員だった平光清さん。アナウンサーと元審判……知られざる秘話です。

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野球規則を丸暗記

以前にも書きましたが、全くの素人にもかかわらず、スポーツ担当を会社から命じられた私にとって、実況は非常にハードルの高い、まさに“チャレンジ”でした。

特に野球に関しては、ラジオやテレビで中継を見聞きし、時には球場まで足を運んで贔屓の選手が活躍しては喜び、チームが勝てばなお喜び……という程度でした。ですから仕事として、耳の肥えたファンの方にも納得いただける中継を担当するのは、まさにゼロからのスタートでした。

1979年7月7日、後楽園球場での巨人―阪神戦でジャッジする平光球審（中央）

グラウンドのプレーを言葉にすることもさることながら、最初の課題は野球のルールをきちんと覚えることでした。観戦に必要な基礎的なルールは知っていましたが、試合展開によってはいつ起きるかわからない事態に、どう対処するのか……実際「インフィールドフライ」の定義どころか、その言葉すら知らないレベルだったのです。

「野球規則」を渡され、日々勉強することになりましたが、まるで法律書のような難解な表現と条文の多さに、心が折れそうな毎日を過ごしました。

そんな私にわかりやすく丁寧に教えてくださり、救世主となったのがセ・リーグの審判を辞め、1993年から解説者となられた平光清さんでした。ナイターオフに担当したスポーツワイド番組で、解説としてご一緒する機会が多かったこともあり、公私ともに大変かわいがっていただきました。

最初に平光さんに脱帽したのは「野球規則」と「アグリーメント」がすべて頭に入っていたことです。私がルールに関する質問をすると、「それは野球規則5.02(a)にありますが……」と、手元に野球規則があるかのように、条文がスラスラと出てくるのには舌を巻きました。

野球規則の本は、厚みこそ1cmそこそこですが、使われている紙は辞書同様大変薄いもので最新版は242ページあります。そこに細かい文字がびっしりと並んでいるのです。その分量たるや相当なものです。

平光さん自身はプレーヤーとしての野球経験はありません。慶応高、慶応大で野球部のマネージャーを務められたのが野球との最初の接点で、日本通運に就職された後、仕事の傍ら甲子園での高校野球、東京六大学、都市対抗野球など、アマチュア野球で審判の経験を積まれ、1965年にセ・リーグの審判に採用されました。

前回ご紹介したように、審判になってから1軍の試合を担当するまでには長い道のりがあるのですが、平光さんのすごいところは2軍戦を1度も経験することなく、この年の開幕戦からライト線審として大洋−国鉄戦を担当し、開幕2カード目の国鉄―広島戦で早くも球審を任されていることです。プロ野球の審判から見ても、即戦力として任せられるレベルをはるかに超えていたのです。

平光さんは「審判が試合をコントロールする」ことを特に大切にされ、さらにプレーする選手に対しての敬意から「審判も魅せる存在でなければならない」という信念をお持ちでした。

自宅で制服とプロテクターを身に着けて、ボール・ストライクを判定する、あるいはアウト、セーフを判定した際の自分の姿を大きな鏡に映してチェックし、どのような所作ならわかりやすいか、美しく見えるかを追求されていました。

それで生まれたスタイルの一つが、片膝を地面につける「ニースタンス」であり、誰よりも早く取り入れた「インサイドプロテクター」です。かつては亀の甲羅のような大きなプロテクターを制服の外につけるのが主流でしたが、今、プロ野球でそのプロテクターを使う審判はいなくなりました。まさにトップランナーだったのです。

審判4人制を生み出す

「俺たち審判は、お客さんからすればあくまでも裏方。目立つ必要はない。でも懸命にプレーする選手のため、例えばピッチャーが三振をとった時のポーズやコール、本塁クロスプレーを判定するときの立ち位置、ジャッジを下した際のポーズやコールなど、同じ三振や、アウト、セーフでも、よりお客さんが盛り上がるように演出はできる。それを追求してきた」

と、おっしゃっていたのを思い出します。独特のストライクのコールで有名な白井審判や、卍ポーズでおなじみ敷田審判も、平光さんのように「魅せる」スタイルを追求した結果かもしれません。

実際、平光さんが解説のためナゴヤ球場の放送席にいらっしゃると（ナゴヤ球場のラジオ放送席はホームベースの後ろ、グラウンドレベルにありました）姿を見つけた選手がネット越しに挨拶に来て「平光さんがいなくなって、改めてすごい審判だったとわかりました」という言葉をかけることが多くありました。

平光さんは審判制の改革にも熱心でした。MLBのアンパイヤスクールに留学し、教官とはその後も公私にわたって交流を続けられていた平光さんだけに、MLB野球だけでなく、審判界の動向にも非常に詳しく、日本にも導入すべきと考えたものは、積極的に取り入れました。

その代表例が1990年、セ・リーグ審判部副部長に就任されてから取り組んだ「審判4人制」です。

それまでは各塁一人ずつとライト・レフトに一人ずつ、合わせて6人の審判で試合が行われていました。4人制はライト・レフトの線審を廃し、球審、塁審の4人で試合を行うものです。

4人制になると各審判の負担は格段に増加します。自分が担当のベース周辺はもちろんですが、1塁塁審はライトに、2塁塁審はセンターに、3塁塁審はレフトに打球が飛ぶと、その方向へ外野までジャッジに向かいます。さらにランナーがいる場合は審判がいなくなった塁に、他の塁担当の審判がカバーに入ります。このほかにもありとあらゆる状況に応じてグラウンドを縦横無尽に走り回ることになります。

現在、アマチュア野球では各地の連盟が「4人制」の審判の心得やマニュアルを出していますが、そのくらい審判には高い技量が要求されるわけです。

平光さんは常々、こうおっしゃっていました。

「元同僚たちを悪く言うつもりはないが、中には日々の研鑽を怠っている者もいる。一番情けないのは、抗議を受けた後に自分の判定が正しかったのか振り返ることなく、そんな日もあるよと、検証や反省もなく、お互いに傷をなめあうような者までいる。審判自身が技量を向上させない限り、ベンチからなめられてしまう。その技量向上のためにも4人制を成功させなければならない」

前回ふれたように、現在のNPBではABS導入も検討されていますが、平光さんは「ボール、ストライクの判定は審判によって違うのは確か。だが、それも含めて野球なのだ」との言葉を残されています。今の時代を生きる人はこの言葉をどのように受け止めるでしょうか。

幻のホームランの真相

最後に平光さんがお亡くなりになって15年……もう時効だと思うので、二人だけの秘話をご紹介します。

前回紹介した92年の阪神−ヤクルト戦で、八木の“幻のホームラン”で大バッシングを受けた一件のあと、平光さんがMLBアンパイヤスクールを訪ねた際、現地の審判にこう言われたそうです。

「平光、お前のジャッジは間違っていない。フェンスのラバー上部に当たってそのままスタンドインすれば、それはホームランだ」

帰国後、平光さんは「もう終わったことだけど、本当にあの打球をホームランと判定した自分は間違っていたのか、ずっと引っかかっていた。あの時はラバーの一番上に当たってフェンスを越えればホームランだと自信をもって判定したが、抗議で審判が集まって協議になった際、他の3人がエンタイトルツーベースだろうと言うので記憶違いかと自信がなくなってエンタイトルだと認めてしまった。だがホームランで間違いないと言われて、胸のつかえが下りた」と、ぼそっとおっしゃったのです。

こちらから聞きにくい話題でもあり、私から触れたことはなかったのですが、ご自身からの発言が今も心に残ります。

審判の皆さん、平光さんの遺志を継ぎ、プロ野球の益々の発展のために、どうぞ宜しくお願いします。

村上和宏（むらかみ・かずひろ）

フリーアナウンサー。1967年、広島県出身。専修大学法学部卒業後、91年に東海ラジオ放送入社。制作局アナウンサーとして、主にスポーツ実況を担当。2025年の退社まで、プロ野球をメインに多くの番組制作に携わった。

デイリー新潮編集部