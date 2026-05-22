アメリカ・カナダ・メキシコが共催するサッカーW杯・北中米大会は日本時間の6月12日に開幕する。日本代表の初戦はオランダ戦で、15日の午前5時にキックオフの予定だ。日本代表は目標として優勝を掲げているが、多くの日本人が注目しているのはベスト8に進出できるか否かだろう。これまで日本代表はベスト16にこそ4回も進出しているが、勝ってベスト8に進出したことは一度もない。果たして、サッカー評論家のセルジオ越後さんは、今大会での日本代表の戦いぶりをどう予測するのか。

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その日本代表だが、何より衝撃的だったのは三笘薫と南野拓実の不選出だろう。三笘は左太腿裏肉離れ、南野は左膝前十字じん帯断裂で出場を断念。「攻撃の核を失ってしまった」とファンを大きく動揺させている。

決戦を控える森保監督の胸中は

サッカー評論家のセルジオさんが藤和不動産サッカー部（現・湘南ベルマーレ）に入団したのは1972年。以来、選手、指導者、日本サッカー協会の協会委員など様々な立場から日本サッカー界の向上に寄与してきた。

さらに“辛口評論家”としても知られ、日刊スポーツで2013年から始まった連載「ちゃんとサッカーしなさい」は今も同紙の公式サイトにアップされている。

セルジオさんは「代表の中にも体調が心配な選手がいます。特に遠藤航、冨安健洋、久保建英の3選手です」と言う。

「選手に責任は全くありません。今、どの国の代表もケガ人に悩んでいます。W杯は基本的に6月から7月にかけて開催されます。昔のヨーロッパリーグは日程に余裕があったので、選手はリフレッシュしてW杯の開幕を迎えました。ところがサッカー人気の過熱で各リーグの日程は過密化し、国際大会も増えました。選手はW杯の直前まで試合に出場するため、体調がボロボロの状態になってしまいます。過密日程が原因でケガ人が続出しているのは明らかですから、私は10月に開催すべきだと思います」

ケガを乗り越える日本の「組織力」

セルジオさんは「森保一監督はバックアップメンバーを充実させることで、ケガ人の続出に対応しようと考えているのではないでしょうか」と言う。

「大会の規定では、もし26人の代表に負傷者や病人が出た場合、オランダ戦の24時間前までなら事前に提出したバックアップメンバーと入れ替えることが可能です。仮にバックアップメンバーが10人だとして、森保監督は初戦の直前まで36人の状態を見定めるつもりなのでしょう。そして36人からベストの11人を選ぼうとするはずです。さらに日本代表は選手にアクシデントが発生しても、致命的な戦力ダウンにはつながらない可能性があります」

世界的なスター選手が引っ張るタイプの代表チームの場合、そのスター選手がケガで欠場すると致命的な戦力ダウンとなる。

「日本代表にスーパースターがいないことが、この場合は逆に追い風になるかもしれません。日本代表は何よりも組織力で勝つチームです。確かに三笘選手の不参加は痛いかもしれませんが、『三笘選手がいないと日本代表は終わり』ではないのです。中村敬斗選手がしっかりと穴を埋める可能性がある、という具合です」（同・セルジオさん）

「ベスト8進出は厳しいと言わざるを得ない」

一方でセルジオさんは「ただし、森保監督が選んだ代表26人の顔ぶれを見ると、ディフェンス重視の布陣という印象は持ちました」と言う。

ひょっとすると、ケガ人が出たことから守りを固める戦術を選んだのだろうか。セルジオさんは「もし森保監督が本当にW杯を守り勝つと決めたのなら、その決断が吉と出るか凶と出るかは注目のポイントになると思います」と言う。

そして最大の関心事と言えば、日本代表がベスト8に進出できるかどうかという点だろう。セルジオさんは「ベスト16は可能でも、ベスト8は厳しいというのが正直なところでしょう」と予測する。

セルジオさんは「長いサッカーW杯の歴史を振り返っても、ベスト8に進出したのは圧倒的にヨーロッパ勢と南米勢が多いという事実があります。その歴史の重みは大きいと言わざるを得ません」と指摘する。

改めて記録を振り返ってみよう。抜群の運動神経を誇るアフリカ勢でさえ、ベスト8に進出したのは2022年カタール大会のモロッコや2010年南アフリカ大会のガーナなど数カ国しかない。

アジア勢はさらに数が少なく、これまでに2カ国だけだ。1966年イングランド大会で北朝鮮が、2002年日韓共催大会で韓国がベスト8に進出した。

ベスト8進出に必要な「改革」

「W杯でベスト16を突破できるチームを作るためには、その国におけるサッカーの歴史や育成の環境など、根本的な部分から問われます。ブラジルの子供たちは良くも悪くも小学校に行かず、サッカー漬けの日々を過ごし、中学生でプロデビューを果たします。ヨーロッパの子供たちが地域のサッカーチームに入ると、移民が多いので様々な国の子供たちとプレーします。子供の頃からヨーロッパリーグと同じ環境を体験するのです。一方の日本では、まだまだ育成のシステムに問題が見受けられます。一例を挙げれば、高校のサッカー部と外部チームの掛け持ちは許されていません。これを緩和するだけでも、日本サッカー界の底上げにつながるはずなのです」（同・セルジオさん）

デイリー新潮編集部