１９日、元明清天妃宮遺跡博物館「十四倉遺跡考古成果展」で展示を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）

【新華社天津5月22日】中国天津市の元明清天妃宮遺跡博物館で18日、元代の穀物貯蔵施設跡、十四倉遺跡の考古成果展が始まり、63点（組）の文化財が一堂に展示された。

十四倉遺跡は天津市武清区河西務鎮にあり、元代の漕運（そううん＝物資の水上輸送）の歴史を今に伝えている。同展のキュレーター、天津市文化遺産保護センターの王志習（おう・ししゅう）館員によると、遺跡は北運河の要衝にあり、かつては京城（現在の北京）への物資供給や民の救済という重要な役割を担っていた。元代の漕運制度や国家統治、南北交流を研究する上で貴重な実物証拠となっている。

１９日、元明清天妃宮遺跡博物館「十四倉遺跡考古成果展」に展示された白釉褐彩文字文碗（はくゆうかっさいもじもんわん、元代）。（天津＝新華社記者／周潤健）

1960〜80年代の調査で大まかに特定されていた遺跡の分布エリアで天津市文化遺産保護センターが2024〜25年に学術発掘調査を実施。整然と配置され、保存状態も良好な元代漕運倉庫の区画と複数の建物基礎を発見した。元代の国家規模の漕運倉庫跡の発見と発掘は同遺跡が初めてだった。

成果展は遺跡の探索や発掘成果を体系的に展示。運河の古道や環濠（かんごう）水系から倉庫の基礎、陶磁器や建築部材から動物植物遺存体に至る元代の国家漕運・倉庫体系の全貌を再現している。入場は無料で、会期は2027年4月まで。（記者/周潤健）

１９日、元明清天妃宮遺跡博物館「十四倉遺跡考古成果展」に展示された竜泉窯青釉盤（りゅうせんようせいゆうばん、元代）。（天津＝新華社記者／周潤健）

１９日、元明清天妃宮遺跡博物館「十四倉遺跡考古成果展」で展示を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）

１９日、元明清天妃宮遺跡博物館「十四倉遺跡考古成果展」に展示された鈞釉碗（きんゆうわん、元代）。（天津＝新華社記者／周潤健）

１９日、元明清天妃宮遺跡博物館「十四倉遺跡考古成果展」で展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）

１９日、元明清天妃宮遺跡博物館「十四倉遺跡考古成果展」に展示された青白釉双鳳文梨形壺（せいはくゆうそうほうもんりけいこ、元代）。（天津＝新華社記者／周潤健）

１９日、元明清天妃宮遺跡博物館「十四倉遺跡考古成果展」に展示された竜泉窯青釉蔗段洗（りゅうせんようせいゆうしゃだんせん、元代）。（天津＝新華社記者／周潤健）

１９日、元明清天妃宮遺跡博物館「十四倉遺跡考古成果展」に展示された鳳頭骨簪（ほうとうこつさん、元代）。（天津＝新華社記者／周潤健）

１９日、元明清天妃宮遺跡博物館「十四倉遺跡考古成果展」に展示された元代の瓦部材。（天津＝新華社記者／周潤健）

１９日、元明清天妃宮遺跡博物館「十四倉遺跡考古成果展」で展示を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）