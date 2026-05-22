「長白山野生鳥類図譜」の表紙。（長春＝新華社配信）

【新華社長春5月22日】中国吉林省と朝鮮両江道にまたがる長白山。山に生息する野生動物を研究してきた朴正吉（ぼく・せいきつ）さん（68）が編さんした図鑑「長白山野生鳥類図譜」がこのほど、出版された。40年以上にわたる野外観察と体系的な研究の成果で、長白山エリアで現在知られている野生鳥類331種を記録。近年新たに記録された種も収められ、地域の鳥類資源調査に新たな知見を加えた。

長白山は北東アジアの重要な渡り鳥の移動ルートで、世界の野生鳥類の重要な生息地となっている。同書には新たな記録種としてスズガモ、カンムリワシなどが含まれており、朴さんはこれらの鳥が出現したことについて、地球温暖化による鳥類の分布域変化が重要な要因の一つと指摘。地域の生態環境の改善も関係があると述べた。

朴氏によると、長白山では1970年代から80年代に一部の区域で森林伐採による生息地の分断が進み、環境に敏感な鳥の数が減少したが、政府による天然林保護や自然保護区の設置などにより森林被覆率が安定し、鳥類の生息や繁殖によい条件を作り出したという。

図鑑にはそれぞれの鳥の形態的特徴や習性、地理的分布、個体群の現状、歴史的変遷が詳細に記され、朴さんが描いた鳥の形態図331点も掲載されている。（記者/金津秀）