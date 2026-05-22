パク・ジョンミン、一人二役で圧倒 ヨン・サンホ監督『顔 -かお-』予告編解禁
韓国を代表するヒットメーカー、ヨン・サンホ監督の最新作『顔 -かお-』（8月28日公開）の予告映像が解禁された。『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ『寄生獣 −ザ・グレイ−』などで世界的な注目を集めてきたヨン監督が、自身の原点に立ち返り“本当に作りたかった”という企画に挑んだ衝撃のサスペンス・ミステリーだ。
【動画】衝撃的なサスペンス・ミステリー『顔 -かお-』予告映像
本作は、ヨン監督が2018年に発表した自身初のグラフィックノベルを映画化したもの。2025年の「第50回トロント国際映画祭」スペシャル・プレゼンテーション部門でワールドプレミア上映され、大きな反響を呼んだ。さらに韓国の映画賞「青龍賞」では作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞など10部門にノミネートされるなど、高い評価を獲得している。
主人公ドンファンを演じるのは、『ただ悪より救いたまえ』『密輸 1970』などで知られるパク・ジョンミン。本作では1970年代の回想シーンに登場する若き日の父ヨンギュと、その息子ドンファンを一人二役で演じ分け、「第62回百想芸術大賞」で最優秀演技賞を受賞した。
謎めいた女性ヨンヒ役にはNetflix映画『啓示』でも強い印象を残したシン・ヒョンビン。物語の鍵を握る盲目の篆刻家（てんこくか）イム・ヨンギュ役でクォン・ヘヒョが出演する。
解禁された予告映像では、韓国随一と称される盲目の篆刻家イム・ヨンギュ（クォン・ヘヒョ）と、その息子ドンファンの関係が描かれる。先天性の視覚障害を抱えながらも芸術家として成功を収め、“生きる奇跡”として称賛されてきたヨンギュ。しかしある日、ドンファンのもとに、父から「家出した」と聞かされていた母ヨンヒが白骨化遺体で発見されたという知らせが届く。
顔も知らないまま生き別れていた母の過去を追い始めたドンファン。しかし、生前の彼女を知る人々の口から語られるのは、「顔が醜かった」「あの化け物が人生を狂わせた」といった蔑ます証言ばかりだった。やがて、尊敬していた父の知られざる“顔”も浮かび上がっていく。
真実なのか、それとも虚像なのか――。映像は、「最も罪深く、醜いのは誰なのか？」という問いを突きつけながら、衝撃的なラストを予感させる仕上がりとなっている。
【動画】衝撃的なサスペンス・ミステリー『顔 -かお-』予告映像
本作は、ヨン監督が2018年に発表した自身初のグラフィックノベルを映画化したもの。2025年の「第50回トロント国際映画祭」スペシャル・プレゼンテーション部門でワールドプレミア上映され、大きな反響を呼んだ。さらに韓国の映画賞「青龍賞」では作品賞、監督賞、脚本賞、主演男優賞など10部門にノミネートされるなど、高い評価を獲得している。
謎めいた女性ヨンヒ役にはNetflix映画『啓示』でも強い印象を残したシン・ヒョンビン。物語の鍵を握る盲目の篆刻家（てんこくか）イム・ヨンギュ役でクォン・ヘヒョが出演する。
解禁された予告映像では、韓国随一と称される盲目の篆刻家イム・ヨンギュ（クォン・ヘヒョ）と、その息子ドンファンの関係が描かれる。先天性の視覚障害を抱えながらも芸術家として成功を収め、“生きる奇跡”として称賛されてきたヨンギュ。しかしある日、ドンファンのもとに、父から「家出した」と聞かされていた母ヨンヒが白骨化遺体で発見されたという知らせが届く。
顔も知らないまま生き別れていた母の過去を追い始めたドンファン。しかし、生前の彼女を知る人々の口から語られるのは、「顔が醜かった」「あの化け物が人生を狂わせた」といった蔑ます証言ばかりだった。やがて、尊敬していた父の知られざる“顔”も浮かび上がっていく。
真実なのか、それとも虚像なのか――。映像は、「最も罪深く、醜いのは誰なのか？」という問いを突きつけながら、衝撃的なラストを予感させる仕上がりとなっている。