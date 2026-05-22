安達祐実、キャップ＆サロペット近況ショットにSNS驚き「本当に44歳？」「子供の頃の写真かと」「なんじゃこりゃー」
俳優の安達祐実（44）が22日までに自身のインスタグラムを更新。新作アイテムを着用した近況ショットに、SNSで驚きの声が寄せられた。
【写真】「17歳とか言っても普通に信じます！！！」安達祐実のショット
投稿で、自身がプロデュースするブランドの「春夏の新作！第一弾！」と添え、新作を着用した4枚のショットを公開。トップスは「少しフォーマルな雰囲気で着ると、より可愛いゲームシャツ」。「サロペットは敢えてマニッシュに着るのが好き」、「コーディネートのハズシにも良い猫ちゃんキャップ」と、コーデを解説。前髪ありのボブヘアに、春夏のメイクを合わせた。
このショットにファンから「可愛すぎます」「本当に44歳？可愛すぎる 同い年だけど、こんな可愛い44歳いないです」「くぅーっ、可愛すぎるぅぅー！」「なんじゃこりゃー永遠にかわいい…！！」「童顔すぎて…子供の頃の写真かと思いました」「30年前って言っても通じるわ」「え？？？子供のモデルさんですよね？祐実さん？えーー」「かわいいっ ほんとうにシワや老いがなさ過ぎる…」「時が止まってる」「最近の子役かと思った」「17歳とか言っても普通に信じます！！！」など、驚きのコメントが多数寄せられた。
【写真】「17歳とか言っても普通に信じます！！！」安達祐実のショット
投稿で、自身がプロデュースするブランドの「春夏の新作！第一弾！」と添え、新作を着用した4枚のショットを公開。トップスは「少しフォーマルな雰囲気で着ると、より可愛いゲームシャツ」。「サロペットは敢えてマニッシュに着るのが好き」、「コーディネートのハズシにも良い猫ちゃんキャップ」と、コーデを解説。前髪ありのボブヘアに、春夏のメイクを合わせた。