人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ちびTシャツ“キラキラへそピ”ショットを披露した。

「撮影前に髪のメンテナンス ブラウンとシルバーで色味を落ち着かせてもらいました」と美容室でヘアメンテしたことを報告。

チビTシャツ、へそピアス姿の写真をアップし「 最近ずっとダメージケアメインでメンテナンス続けてたから髪の調子が良くて嬉しい」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「スレンダーでスタイル抜群、可愛く綺麗なカコちゃん」「美しい」「素晴らしい」「綺麗過ぎでしょ」「ますます可愛いくなりました」「ステキすぎまっす」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。