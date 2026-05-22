栗田工業<6370.T>が続伸している。この日、東京消防庁の公募事業「東京消防庁 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ ＰＲＯＪＥＣＴ」の共同研究開発型（無償）テーマの一つ「リチウムイオン電池対応型消火薬剤・消火資器材の研究開発」に採択され、共同研究開発契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



同社では、水処理技術の知見を応用した新規事業の一環としてＰＦＡＳやリン、アンモニアを含まない新たな消火薬剤の開発を進めており、同消火薬剤の早期の実用化・商用化を目指す一環として同共同研究開発へ応募し採択されたという。今後は東京消防庁の協力のもと、リチウムイオン電池火災に対する有効性の検証や、消火資器材への実装に係る具体的な検討などを進めるとしている。なお将来的には、今後拡大が見込まれるバッテリー製造工場やＢＥＳＳ（蓄電池エネルギー貯蔵システム）などへの適用を目指している。



出所：MINKABU PRESS