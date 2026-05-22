7月3日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国順次公開される映画『きれっぱしの愛』の本予告と新場面写真が公開された。

参考：カンヌ映画祭出品＆アカデミー賞アイスランド代表の家族劇 『きれっぱしの愛』7月3日公開

ギャガ株式会社新設のアートハウス映画レーベル NOROSHI配給第3弾となる本作は、『ゴッドランド／GODLAND』のフリーヌル・パルマソン監督が、片田舎に暮らすごく普通の家族のささやかな日常を描いた家族劇。第78回カンヌ国際映画祭に正式出品され、第98回アカデミー賞アイスランド代表作にも選出された。

物語の中心となるのは、アーティストでシングルマザーの母、3人の子どもたちと愛犬、そして時々現れる元夫。移りゆく四季とともに、ときにブラックに、シュールに、ユーモラスに紡がれる日常のスケッチが、変わりゆく夫婦、家族、そして失われてもなお残る愛の行方を映し出す。

コメディアン、俳優、歌手と幅広く活躍するアイスランド出身のサーガ・ガルザルスドッティルと、『ボルグ／マッケンロー 氷の男と炎の男』のスベリル・グドナソンが、絶妙な距離を保つ元夫婦役を演じる。さらに、パルマソン監督の3人の実子と愛犬パンダが、そのまま子ども役と愛犬役として出演。アイスランド・シープドッグのパンダは、第78回カンヌ国際映画祭のパルムドッグ賞を受賞している。

公開された本予告は、食後に映画鑑賞を提案する母アンナと子どもたちの会話から始まる。家族団らんのひとときのなか、みんなで食器を片付けながら、「お菓子も？」「いいわよ」「ソーダも？」「いいわ」とやり取りが続き、「パパは？」という子どもの問いに、アンナが「いないほうが嬉しい」ときっぱり言い放つ一言から、夫婦の複雑な関係性が垣間見える。別れた後も情を捨てきれず元あった家族の形に戻ろうとするマグヌスに、アンナは冷たい態度を取り続けるが、そんな両親の様子をむしろ冷静に観察する大人びた子どもたちの姿が描かれる。

本予告のナレーションを務めたのは、俳優の小林聡美。『かもめ食堂』『めがね』など、これまでの出演作で生活に溶け込む自然体なユーモアを体現してきた小林ならではの空気感が、本作にも温かなまなざしをもたらしている。

また、『エディントンへようこそ』などのアリ・アスター監督から、「魔法のように美しく、唯一無二。この映画が大好きだ」とのコメントも寄せられている。

あわせて公開された新場面写真では、CGなど特殊技術に頼らず、日常の何気ない風景を魅力的に切り取るパルマソン監督の手腕が垣間見える。

（文＝リアルサウンド編集部）