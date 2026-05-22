2026年5月22日（金） MLB ヤンキース vs ブルージェイズ 試合結果
開催：2026.5.22
会場：ヤンキースタジアム
結果：[ヤンキース] 0 - 2 [ブルージェイズ]
MLBの試合が22日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとブルージェイズが対戦した。
ヤンキースの先発投手はカルロス・ロドン、対するブルージェイズの先発投手はブレイドン・フィッシャーで試合は開始した。
1回表、3番 ドールトン・バーショ 6球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 NYY 0-1 TOR
7回表、1番 ジョージ・スプリンガー 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 NYY 0-2 TOR
試合は0対2でブルージェイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はブルージェイズのアダム・マッコで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はヤンキースのカルロス・ロドンで、ここまで0勝2敗0S。ブルージェイズのホフマンにセーブがつき、2勝3敗4Sとなっている。
なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.218となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-22 10:58:11 更新