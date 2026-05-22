Snow Manのスーツ姿に沼る！フォーマル衣装で魅せた9人の“爆イケ”ショット

Snow Manのスタイリングのなかでも、特に人気を集めるスーツ姿。すらりとしたスタイルが際立つ着こなしや、思わずドキッとする色気、気品あふれる佇まいなど、それぞれの個性が光る“爆イケ”姿は必見。フォーマル衣装で魅せた印象的なスタイルを厳選して紹介する。

写真＆動画：Snow Manの“爆イケ”スーツ姿（全10投稿）

■淡カラーのジャケット姿で“春らしさ”全開

カルビー『クリスプ』の新CMキャラクター就任時に公開されたショット。9人は、淡いブルーやベージュ、イエローなど春らしいカラーのジャケットスタイルに身を包み登場した。フォーマル感のあるセットアップをベースにしながらも、それぞれ異なるカラーやシルエットで多彩な魅力を見せている。

投稿写真1枚目では、『クリスプ』を手にした9人が笑顔を見せる華やかな集合ショットを公開。さらに2枚目は、向井康二が撮影した自撮りカットとなっており、Snow Manらしいわちゃわちゃ感が伝わってくる。

■ブラックスーツで魅せる“最強ビジュ”

ミュージック＆カルチャーマガジン『VI/NYL（バイ＆ナル）』のInstagramで公開された、グローバル版（英語版）創刊号のカバービジュアル。Snow Manの9人は、ブラックやグレーを基調としたスタイリングで登場。

レザージャケットやストライプスーツなどを取り入れたモード感あふれる着こなしに加え、クールな眼差しやアンニュイな表情も印象的。シックなカラーで統一されながらも、一人ひとりの個性が際立つ、洗練されたビジュアルに仕上がっている。なお、Snow ManのInstagramでは、撮影中のメイキング動画も公開された。

◎『anan』の中吊りで披露したブラックスーツ姿

Snow Man公式Xに投稿された、『anan』創刊55周年記念号（2025年12月3日発売）の中吊りショット。Snow Manが登場した2種類ある表紙のうちのひとつで、全員がブラックスーツで統一したシックなスタイリングを披露している。

ジャケットのシルエットや素材感、小物使いなどでそれぞれ異なる個性を見せつつ、グループとしてのまとまりも感じさせる仕上がりに。クールな眼差しや落ち着いた表情からは、大人っぽい色気も漂っている。

◎大バズを生んだ「カリスマックス」ビジュアル

Snow Manの公式Instagramで公開された「カリスマックス」のビジュアル＆メイキングショット。メンバーたちは黒スーツにサングラスを合わせたスタイリングで登場し、クールかつスタイリッシュな雰囲気を。

教室で腕を組んで座る姿や、横一列に並んだカットなど、まるで“SP集団”のよう。さらに、オフ感あるカットも公開されており、クールなビジュアルとのギャップも感じさせる投稿となっていた。

■“素肌×カラースーツ”で魅せる艶やかビジュアル

パープルやピンク、ブルー、グリーンなど華やかなカラースーツをまとい登場した『anan』2384号（2024年2月7日発売）の表紙カット。素肌をのぞかせたスタイリングで、大人っぽい色気がダダ漏れ。SNSでも「ビジュ強すぎる」「全員色気がすごい」など、大きな反響を呼んだ。

■「9人並ぶとホント最強」なタキシード姿

黒タキシードに蝶ネクタイを合わせたフォーマルスタイル。“王子様感”溢れるタキシード姿のカッコよさと、マスコットを手にした和やかなポーズのギャップがえぐい！ これはベストアルバム『THE BEST 2020-2025』リリース前日にTBS『THE TIME，』に9人揃って出演し、インタビューに答えたときのもの。

SNSでは「美しい麗しい」「魅力しかない」「ニコニコ笑顔でかわいい」といった声が寄せられた。いっぽう、Snow Man公式Instagramでは、ビジュが爆発しているベストアルバムのジャケ写も投稿されている。