22日11時現在の日経平均株価は前日比1278.71円（2.07％）高の6万2962.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は738、値下がりは778、変わらずは47。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を479.50円押し上げている。次いでファストリ <9983>が148.03円、ファナック <6954>が74.75円、フジクラ <5803>が72.01円、東エレク <8035>が62.35円と続く。



マイナス寄与度は16.14円の押し下げで東京海上 <8766>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が9.89円、バンナムＨＤ <7832>が7.34円、三井物 <8031>が7.11円、大塚ＨＤ <4578>が5.7円と続いている。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、情報・通信、電気機器と続く。値下がり上位には保険、水産・農林、不動産が並んでいる。



※11時0分2秒時点



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