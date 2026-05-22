″パン祭り″の裏で店員悲鳴!?無秩序なシール、前年のシール混入…スーパーの知られざる裏側を描いた漫画が話題【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
白いお皿がもらえるキャンペーン。ポイントシールを台紙に貼って、サービスカウンターに行くと商品と交換してもらえる。がしかし、台紙をチェックしていると…？10年以上レジチェッカーとして勤務し、スーパーのあるあるを描いた狸谷(@akatsuki405)さんの実録漫画「まつりのあとのマナー」をお届けするとともに話を聞いた。
■家族の人数分ほしい気持ちはわかるが、ルールは守ってほしい
毎年恒例の“パン祭り”キャンペーン。ポイントシールを集めると白いお皿が必ずもらえる人気企画だが、その裏では店員たちの苦労もあったようだ。スーパーの実録漫画を描いている作者・狸谷さんが、実際の現場で感じたエピソードを描いた「まつりのあとのマナー」が話題を集めている。
パン祭りは、対象商品のパンについているポイントシールを集め、一定数たまると景品のお皿と交換できる仕組み。しかし、サービスカウンターで台紙を確認していると、ポイントシールが無秩序に貼られていたり、上下逆に貼られていて確認しづらかったりするケースも少なくなかったという。
狸谷さんは当時を振り返り、「スーパーにいたころは大人気のイベントでした。計数してお皿をお渡しする店舗だったので、とにかく大変でした」と話す。特に0.5点シールばかり貼られている場合は、台紙いっぱいにシールが重なり、確認作業にも時間がかかっていたそうだ。
さらに、なかには前年のシールをこっそり紛れ込ませている人もいたという。前年のシールは使えないことを説明すると、「点数足りないんだから別にいいでしょ」と言われることもあったそうで、「家族の人数分ほしい気持ちはわかるけれど、ルールとして守ってほしい」と当時の思いを語っている。
店員側の苦労や本音がリアルに描かれた本作「まつりのあとのマナー」。何気なく参加しているキャンペーンの裏で、どんなやり取りが起きているのか気になる人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：狸谷(@akatsuki405)
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