栃木県上三川町の住宅で、住人の60代女性が殴られ20カ所以上を刺されて死亡する強盗殺人事件が発生した。逮捕された実行犯4人は全員が16歳の高校生であり、闇バイトに応募した1人が友人を誘って犯行に及んだとされる。さらに指示役とみられる20代夫婦も逮捕された。実行役の低年齢化に加え、従来の「SNSで募集し現場で初対面」という形から「知り合いネットワーク型」へと変遷する匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の実態について「ABEMA Prime」で議論が行われた。

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■“知り合いネットワーク型”が少年心理に与える影響

従来のトクリュウ型犯罪は、主にSNSで集められた実行役同士が現場で初めて会うケースが一般的だった。しかし今回は、逮捕された高校生4人が元々同じ高校の同学年や友人同士であり、知り合いを誘って犯行に及んだとされている。

少年事件に詳しい弁護士の二宮英人氏は、この新たな事件の構図について次のように分析する。

「今回の事件は昔からあるパターン。先輩や、ある程度の関係性がある人から強く言われてやってしまったっていう事件だと思う。ただ、お金を持っている人がいるという情報が送られているところに、まさにトクリュウ型の特徴が現れている。この両方が重なった事件が起きた。知り合い同士での犯行だが、誰かがやめようと言えば抑えられる方向に行くが、逆に誰かが先にやってはいけない方向に進んでしまうと、『じゃあ俺もやらなきゃ』と続いてしまう。その結果、どんどんエスカレートしてしまって今回のような事件になったのではないか」。

また知り合い同士については、以前からある上下関係により実行犯が追い込まれていたケースを想像する。

「一般的に、上位の関係にある人間から言われた時に『やらないと家族に迷惑かかる』、もっとストレートには『家族が殺されるぞ、お前はここで生きていけないぞ』、と言われて、その恐怖の方に意識が行ってしまい、被害者のことを考えられない。もう自分が助かることに意識が行ってしまっている可能性はある」。

今回は「リクルーター」と呼ばれる存在が、多くの実行犯に声をかけるわけではなく、1人をスカウトし、そこから知り合いに広がっていったという新たなケースとしても注目されている。

二宮氏は「トクリュウ側としても、犯罪を実行する人をスカウトするのは大変。誰か1人、いい人材を見つけて、そこから広げられるなら、その方がありがたい。誰か友だちが多くて、悪いことに対する抵抗感がない人を見つけて、そこから広げて人数を集めてくるというのは昔からある。脅されているような状況であれば、人に相談することもなくなってくる。そうしてメンバーだけの考えになるほど悪く、過激な方向へと向かってしまう」と解説した。

一昨年、友人の紹介から闇バイトに手を出し、海外への大麻が入った荷物運搬を引き受けたことで逮捕された経験を持つティム氏は、当時の自身の状況と心理を振り返る。

「友人から『10万円の報酬がもらえる』という紹介があった。タイからイギリスにブランドバッグを運ぶという依頼だった。僕自身、離婚したり事業で失敗して借金があったり、精神的な部分で（正しい）判断ができなかったのかもしれない。タイからイギリスに運んだが、バッグに入っていた大麻を知らずに運んでしまった」。

当時は「闇バイト」というワードも広く知られる前。ティム氏は「僕以外に3人いて、名古屋からタイまで、合計4人で運んだが、まさか自分が事件に巻き込まれると思わず、周りに友人もいるから大丈夫と、浅はかな考えだった。僕が関わった時は10代がトクリュウに手を染めることもなかったと思うが、犯罪に対する知識、リテラシーがない10代や若年層に広まっていると感じている」と述べた。

■デジタルネイティブの情報格差とリテラシーの課題

トクリュウが広まるメインルートがSNSである中、若年層のリテラシーをどう考えるべきか。二宮氏はSNSが「教科書」のようになっていることを危惧する。

「大人であればニュースを見るし、同じような事件が他にもいっぱいあって危ないことだとわかるが、今の子はやはりテレビをあまり見ない。YouTubeやTikTokなどを見るし、その人に合ったものしか出てこない。事件のような情報に触れる機会が減ってしまう。さらに大きな点は、大人の世代は小さい頃からネットに触れていないので『ネットで言っていることは怪しいよね』という意識が常にあるが、若い子からすると、それはもう真実であり教科書。誤りがあるわけはないし、言われてることが間違っているわけはないという感覚に陥りやすい」。

一方で、知り合いを経由してトクリュウに巻き込まれるケースも多いと指摘したのは、衆議院議員・伊佐進一氏だ。

「20代だとSNSでトクリュウに組み込まれているのが4割ぐらいと聞くが、10代だと26〜27％とSNSの比率が落ちているという。どんどん友人同士の比率が上がっている。やはり最初のところでどう止められるかが大事。友人から誘ってきたけど『これ、ヤバいよね。問題あるよね』とちゃんと見破れるかというリテラシーを培うことが大事だなと思う」。

■予防・対策へのアプローチと「厳罰化」を巡る議論

トクリュウ型犯罪において、逮捕されるのは実行犯やその1つ上の指示役。上位の主犯格まで辿り着くのは困難とされている。実際、主犯・指示役が摘発されるケースは全体の1割程度に留まり、末端の少年たちが「使い捨て」にされている。では、今後はどう対策していくべきか。

衆議院議員・川松真一朗氏は「（実行犯が）追い込まれる前に、何か脅かされるきっかけがある。その入り口は小さいはずで、脅されている時にちゃんとSOSを拾ってあげる環境を僕らが作らなければいけない」と語る。

また二宮氏も「脅しに対しては警察でも、家族でも相談してほしい。ただし家族の仲が悪いというケースもあるので、こういうところに相談すればいいと伝えなくてはいけない」とした。

近畿大学 情報学研究所 所長の夏野剛はテクノロジーを駆使して、未然に防ぐ方法を模索する。

「犯罪は、社会の隙を突いてくる。そういうものが生まれない社会を作ることを目標として掲げるのは大事だが、実際は不可能だ。ならば、なんらかのテクノロジーで解決していくしかない。今はみんな悩むと生成AIに聞く。生成AIには、そういう質問が来た時には、ちゃんと通報するようなこともやってほしい。生成AIも、おそらく『これは通報しましょう』とアドバイスはしていると思うが、犯罪の予兆があるSNSのメッセージを、AIを使ってどんどん発見していくようなことは、警察も検討しているのではないか」。

一方、大物マダムタレント・アレン様は、少年だろうと法によって厳罰の処すことが、犯罪の歯止めになると語った。

「人をバールで殴り殺して20か所以上刺すというのは、普通の感覚だったらできない。被害者は亡くなられているし『後悔している』では、もう遅い。極論を言えば、その人の痛みや怖さなど同じ目に遭わないとわからない。日本の法律が甘すぎる。もっと日本は法律を厳しくして、少年だろうが何だろうが、とにかく人を殺したり、残忍な殺し方をした人は同じように処刑するような法律になったら、こんな事件は一気に減る」。

（『ABEMA Prime』より）

