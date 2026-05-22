俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は今月17日、第19話が放送され、主人公・羽柴小一郎が父になる姿が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第19話は「過去からの刺客」。慶（吉岡里帆）に他国の武将と内通しているという疑いがかかり、羽柴小一郎（仲野太賀）は彼女が密かに足を運んでいるという村へ向かう。小一郎は妻がひた隠しにしていた悲しい過去を知り…という展開。

慶と、美濃・斎藤家の重臣だった亡き前夫・堀池頼広の間に一人息子・与一郎（高木波瑠）がいることが判明。小一郎は義父母・堀池頼昌（奥田瑛二）絹（麻生祐未）を説得し、与一郎を養子に迎えた。

第12話（3月29日）で初登場した慶の“密通”相手、旅姿の男・村川竹之助。実は慶とともに与一郎を見守ってきたことも明らかに。演じたのは俳優の足立英（すぐる）。2022年度後期の朝ドラ「舞いあがれ！」で人力飛行機サークル「なにわバードマン」の代表・鶴田葵役に扮した。

劇中の年代は、小一郎と慶が結婚した第12話から第13話（4月5日）が1569年（永禄12年）。第19話が1577年（天正5年）。約8年の月日を要したものの、2人はようやく“真の夫婦”になった。

SNS上には「本日の優勝は与一郎、準優勝は竹之助」「最後の小一郎と竹之助のシーン。百姓から侍になった男と侍から百姓になる男との対比がとてもよかった」「長らく仮面夫婦だった2人が本当の夫婦になれてよかったです。吉岡里帆さんの笑顔、ずっとずっと待っていました」「村川役、『舞いあがれ！』の鶴田先輩か」「足立英さん、『舞いあがれ！』に出演していた方よね」などの声。その“正体”に気づく視聴者もいた。

次回は24日、第20話「本物の平蜘蛛」が放送される。