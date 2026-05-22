エジプト出身のタレント、フィフィ（50）が22日までに自身のSNSを更新。日本大の入学試験で替え玉受験をしようとしたとして、警視庁世田谷署が、建造物侵入と有印私文書偽造の疑いで、中国籍の塾講師の男（39）＝埼玉県川口市＝を再逮捕したことに言及した。

署によると「交流サイト（SNS）で知り合った人から、入試を受けたら報酬を支払うと言われた」と供述しており、署は組織性もあるとみて調べている。

容疑者は事件当時、小型カメラや集音機器を持っていた。世田谷署は関係先への家宅捜索で小型イヤホンも押収。外部の人物に試験内容を伝える目的もあったとみている。

フィフィはこの事件について「氷山の一角な気がしてならない…」とひと言つづった。

再逮捕容疑は氏名不詳者らと共謀し3月4日、別の10代の中国人男性に成り済まし、東京都世田谷区の日大三軒茶屋キャンパス内の試験会場に侵入して、解答用紙の氏名欄に男性の名前を記入した疑い。

試験が始まる直前に、成り済ましていた男性が実際に会場に来て発覚したという。李容疑者はこの男性名義の偽造在留カードを所持していたとして同日、現行犯逮捕されていた。