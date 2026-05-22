沖縄県名護市辺野古沖での小型船２隻の転覆事故で、金子国土交通相は２２日の閣議後記者会見で、最初に転覆した「不屈」の男性船長（死亡）について、国に必要な事業登録をしていなかったとして、海上運送法違反容疑で海上保安庁に告発すると発表した。

同日午後、内閣府沖縄総合事務局が中城海上保安部（沖縄県沖縄市）に告発する。

発表によると、不屈の船長は２０２３年以降、今回の事故を含めて計６回にわたり、同志社国際高校の依頼を受けて生徒や教員らを乗船させた。６回とも学校側から船長へ謝礼が支払われていたことが確認され、国交省は、不屈が他人の需要に応じて人を運送する事業を行っていたのに、国への事業登録をしていなかったと結論づけた。

死亡した女子生徒が乗船していた「平和丸」も事業登録がされていないことが明らかになっている。だが、平和丸の船長は内閣府沖縄総合事務局の聞き取りに応じない意向を示しているといい、金子氏は「大変遺憾だが、事実確認が困難だ」と述べた。

不屈の船長による海上運送法違反状態での運航が確認されたことを受け、国交省は２２日、同様の違法運航の情報収集を強化するため、全国の運輸局に通報窓口を設置した。