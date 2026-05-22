ロシアとベラルーシが戦略核と戦術核の運用に関する合同演習を実施しました。ベラルーシには核弾頭が搬入されたということです。

ロシア国防⁠省は21日、演習で核弾頭搭載可能な大陸間弾道ミサイル「ヤルス」や極超音速巡航ミサイル「ツィルコン」、SLBM＝潜水艦発射弾道ミサイルの「シネワ」などが発射されたと発表しました。

プーチン大統領は、ベラルーシのルカシェンコ大統領とともにビデオ形式で演習を視察したということです。

ロシア プーチン大統領

「核兵器の使用は、我が国の国家安全保障を確保するための極めて例外的な手段だ」

プーチン大統領はこう述べつつも、ロシアとベラルーシの主権の保証や世界レベルでの勢力均衡の確保のために、「『核の三本柱』は役割を果たさなければならない」と強調しました。

ロシア国防省は演習の一環として核弾頭がベラルーシに搬入されたと明らかにしました。ベラルーシ軍が弾道ミサイル「イスカンデルM」の試射を行ったともしています。

ウクライナ ゼレンスキー大統領

「我々は2022年にベラルーシ領内から攻撃があったことを忘れない」

ロシアによる侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は21日、ベラルーシに対して「我々は予防的に行動する能力がある」としたうえで、「もしウクライナに対し攻撃的な行動を起こせば必ず結果が伴う」と述べてけん制しました。

一方、ルカシェンコ大統領はウクライナ侵攻に「ベラルーシが巻き込まれることはない」としつつ、侵略行為があった場合にはロシアと共同で国を守ると述べています。