乃木坂46梅澤美波卒コン『映像研』にまつわる演出が話題「気づいたときの高揚感」「まじか！」
乃木坂46の3代目キャプテン・梅澤美波（27）の卒業コンサートが、21日に東京ドームで開催された。ライブ中には、梅澤が過去に出演したドラマ＆映画『映像研には手を出すな!』にまつわる特別な演出があり、ファンから反響が寄せられた。
【ライブ写真27点】美しすぎる…ブラックドレスで会場を騒然とさせた梅澤美波
グループのデビュー14周年を祝うバースデーライブ『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY3公演として行われた卒コンでは、2016年9月から9年8ヶ月グループに在籍し、2023年からは3代目キャプテンとしてメンバーを引っ張ってきた梅澤のラストステージとなった。
公演中に流れたVTRでは、アニメ版『映像研には手を出すな!』で梅澤と同じ金森さやか役を務めた声優・田村睦心がナレーションを担当する場面があった。SNSでは「アニメ版の金森さやか役だ…縁、だね」「これは痺れた」「気づいたときの高揚感ったら」「まじか！」などの声が。
さらにライブ中盤では、ドラマ＆映画『映像研には手を出すな!』の主題歌「ファンタスティック3色パン」を披露。実写版を演じた齋藤飛鳥、山下美月、梅澤の3人によるユニットだが、現役メンバーは梅澤が最後の1人。今回はオリジナルの衣装をまとった4期生・賀喜遥香、5期生・小川彩とともにパフォーマンスした。
曲の途中には、原作者・大童澄瞳氏のイラストがモニターに映し出され、「梅澤先生!!ご卒業おめでとうございます！そして、なにより 本当にありがとうございました!!」と、メッセージも寄せられた。
大童氏は公演後に自身のXを更新。「今日、乃木坂46梅澤美波さんの卒業ライブで東京ドームの大画面に映った私のイラストは、映像研原作漫画とアニメと実写を全て横断した特別なモチーフで、それを今回の東京ドームライブの為に改めて描き下ろしたのでした」と明かしていた。
この一連の“縁”からなる演出にファンからは「大童先生のイラストと、田村睦心さんのナレーションに、映像研チームからの愛を感じました！」「大童先生が梅ちゃんに描き下ろしてくれたことにも大号泣」「めちゃくちゃエモかった」などの反響が寄せられていた。
【ライブ写真27点】美しすぎる…ブラックドレスで会場を騒然とさせた梅澤美波
グループのデビュー14周年を祝うバースデーライブ『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY3公演として行われた卒コンでは、2016年9月から9年8ヶ月グループに在籍し、2023年からは3代目キャプテンとしてメンバーを引っ張ってきた梅澤のラストステージとなった。
さらにライブ中盤では、ドラマ＆映画『映像研には手を出すな!』の主題歌「ファンタスティック3色パン」を披露。実写版を演じた齋藤飛鳥、山下美月、梅澤の3人によるユニットだが、現役メンバーは梅澤が最後の1人。今回はオリジナルの衣装をまとった4期生・賀喜遥香、5期生・小川彩とともにパフォーマンスした。
曲の途中には、原作者・大童澄瞳氏のイラストがモニターに映し出され、「梅澤先生!!ご卒業おめでとうございます！そして、なにより 本当にありがとうございました!!」と、メッセージも寄せられた。
大童氏は公演後に自身のXを更新。「今日、乃木坂46梅澤美波さんの卒業ライブで東京ドームの大画面に映った私のイラストは、映像研原作漫画とアニメと実写を全て横断した特別なモチーフで、それを今回の東京ドームライブの為に改めて描き下ろしたのでした」と明かしていた。
この一連の“縁”からなる演出にファンからは「大童先生のイラストと、田村睦心さんのナレーションに、映像研チームからの愛を感じました！」「大童先生が梅ちゃんに描き下ろしてくれたことにも大号泣」「めちゃくちゃエモかった」などの反響が寄せられていた。