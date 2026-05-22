日本テレビ『news zero』で3年目のシーズンに突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談する「巨人軍監督日記」が21日に放送。

阿部慎之助監督と高橋由伸さんが対談し、DeNAとソフトバンクの電撃トレード移籍について言及しました。

5月12日にDeNAの山本祐大選手とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也選手の1対2のトレードが発表。2024年には正捕手としてゴールデングラブ賞やベストナインを受賞して日本代表にも選出された山本選手の電撃トレードとなりました。

高橋さんは「ベイスターズがこの時期に正捕手を放出するという驚きのトレードがあったんだけど、ライバルチームの監督としてはどう思う？」と阿部監督に直球質問。

これに阿部監督は「たぶんお互いの球団が合意しないと多分決まらないことなんで」と前置きした上で、「キャッチャー山本君を出すとは思わなかったんですけど」と率直な驚きを口にしました。

さらに「日本もついにこういう時が来たんだなっていうね」と一言。主力級選手がシーズン中に移籍する大型トレードについて、自身の受け止めを語りました。

一方、高橋さんは「そういった中でジャイアンツもね、7月までまだ期間があるけれど、トレードとかも考えてはいくのかな？」と質問。

これに阿部監督は「いや〜、今のところは考えてませんし。そこはもう水野さん（編成本部長）にお任せして」と、現時点で積極的な補強構想はないとのこと。

続けて高橋さんが「あんまりいい話じゃないと、ケガ人が出たりとかね」と話すと、阿部監督も「そうですね。あとはもう切羽詰まった時ですかね」と応じ、緊急事態でない限りは現有戦力を基本に戦う考えを示しました。