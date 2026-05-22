【白き鋼鉄のX（イクス） 3】 2027年 発売予定 価格：未定 【蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition】 2026年内 発売予定 価格：未定

「白き鋼鉄のX（イクス） 3」

インティ・クリエイツは、京都市勧業館みやこめっせにて5月22日から5月24日まで開催される日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」のメインステージにて、「白き鋼鉄のX（イクス） 3」および「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition」の2作品のプロジェクト立ち上げを発表した。

「白き鋼鉄のX（イクス） 3」は2027年、「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition」は2026年内発売を目指して開発される。

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□Twitchのページ

「白き鋼鉄のX（イクス） 3」プロジェクト始動

「白き鋼鉄のX（イクス） 3」は、従来のゲームを大きく上回るスピード感と、スタイリッシュなアクション性を誇る「白き鋼鉄のX」シリーズの3作目。主人公・アキュラの新武装は“ディヴァイドエッジ”で、異世界からの来訪者達に対抗すべく、自律思考型ロボットRoRoも多彩なモードに変身してアキュラをキュートにサポートする。今作は、奥深い強化システム“コードカスタマイザー”によって、より進化した極限の2Dアクションゲームとなる予定だという。

【白き鋼鉄のX（イクス）3 - プロジェクト始動映像】

アキュラの新武装は二振りの光剣“ディヴァイドエッジ”

“ディヴァイドエッジ”は空中での連続攻撃を得意とする

“ディヴァイドエッジ”は合体させて槍として振るうことも可能

ボス撃破で新たなEXウェポンを獲得

EXウェポン“ニンバスライザー”はロックオン攻撃で竜巻を起こすことができる

異世界からの来訪者達との戦いは始まったばかり

製品情報

タイトル名：「白き鋼鉄のX（イクス）3」

キャッチコピー：「――“X”（極限）が一つだけだと、誰が決めた。」

ハードウェア：Nintendo Switch 2、Steam（PC）

ジャンル：アクションゲーム

レーティング：審査予定

プレイ人数：1人

発売日：2027年

価格：未定

□「白き鋼鉄のX（イクス） 3」公式サイト

□「白き鋼鉄のX（イクス） 3」Steamページ

「白き鋼鉄のX（イクス） 3」コンセプトビジュアル

「蒼き雷霆（読み：アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition」

本作は、本格横スクロール2Dアクションゲーム「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト」（2014年）、「蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト 爪（ソウ）」（2016年）、「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト 鎖環（ギブス）」（2022年）の全3作品と全DLCを収録した完全版。

「Nintendo Switch 2 Edition」ではフレームレートの向上、4Kテレビ出力への対応などの機能追加が行なわれる。さらに、スピンアウト作品「白き鋼鉄のX（イクス） 2」の主人公であるアキュラと、シリーズ主人公のガンヴォルトが共闘する追加シナリオ「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト GX」も追加され、新ウェポンや、2人のシナジーによる「インスピレーション」システムが搭載される。

【蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition - プロジェクト始動映像】

「ガンヴォルト×イクス」の特別なストーリーをライブノベルで楽しめる

追加シナリオ「蒼き雷霆 ガンヴォルトGX」でもライブノベルはフルボイスで楽しめる

ガンヴォルトとX（イクス）、ふたりのアクションを使い分けてステージを攻略

新システム「インスピレーション」で限界突破。秘めた力を解放して戦おう

X（イクス）はボス撃破で新たなEXウェポンを獲得

クードスが一定値を超えると電子の歌姫が登場。歌の力でプレーヤーを鼓舞する

製品情報

タイトル名：「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition」

キャッチコピー：蒼き雷霆の覚醒、ガンヴォルト三部作（オデッセイ）のすべてを此処に！

ハードウェア：Nintendo Switch 2

ジャンル：ライトノベル2Dアクション

レーティング：審査予定（CERO B想定）

プレイ人数：1人

発売日：2026年内

価格：未定

□「蒼き雷霆 ガンヴォルト」公式サイト

「蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition」コンセプトビジュアル

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