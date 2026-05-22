「仕事より野球優先？」夫を勝手に格付けするボスママ。車を変えた途端、手のひらを返した“呆れた理由”

野球チームのボスママBさんから、「仕事より野球優先の暇な人」と見下されていた夫。しかし、たまたま乗っていった1台の車が、Bさんの勝手な格付けをぶち壊して……？ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。

ボスママからの洗礼

私の夫は野球が大好き。小中高とずっと野球をやっていました。

息子が小学生になり、地元の野球チームへ入団。コーチも募集していたので、夫もコーチとして一緒に入団しました。

土日祝日と、見事なまでの野球漬け。息子も夫も楽しそうにしているので、私はひとりのんびり留守番をしたり、たまに応援へ行ったりしていました。

入団から半年ほど経ったある日のこと、ボスママと言われるBさんから声をかけられました。

「Aくん（息子）パパ、いつもコーチしてくれてるけど、随分時間あるのね」

夫は在宅ワークで月1回程度の出社なので、時間には余裕があります。

「仕事より野球優先でいますよ」

と笑って返すと、Bさんは、

「配達か何かのお仕事？」と聞いてきました。

私は特に返事はせず、詮索するようなBさんの話は聞くまいとその場を離れました。

夫の持ち物や、私が普段使いしている軽自動車を品定めするように見るBさん。

どうやらBさんの中で、夫は「いつでも時間がある、気楽な仕事をしている人」と思われたようでした。

配送業がなぜ気楽だと思うのか分かりませんでしたが、彼女は根拠のない自分の物差しで人の価値を測っていたのです。