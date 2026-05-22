高畑裕太　冤罪アピールの母・淳子を制して「声明発表」のウラにある“親離れ”

女性と関係を持ったこと自体は事実

俳優の高畑裕太（32）が“10年目の区切り”に口を開いた。

高畑は’16年８月、映画の撮影で訪れた群馬県前橋市内のホテルで女性従業員に性的暴行を働いた疑いで逮捕された。

その後、不起訴処分となり釈放。当時マスコミは母が大女優の高畑淳子（71）ということもあり、連日このニュースを大きく取り上げた。

その高畑が５月16日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、不祥事に言及。

〈ホテル従業員の女性と関係を持ったこと自体は事実〉

と認めつつも、性的暴行に該当する行為やケガを伴うような暴力行為については完全否定した。

当時、高畑が

「歯ブラシを持ってきてほしい」

とフロントに電話をかけ、女性を部屋に招き入れたという報道についても

〈このような事実はありません〉

と否定。報道と実際の事実との間に大きな齟齬があると主張した。

さらに女性との示談交渉の場に、女性の“交際相手”を名乗る人物が“介入”してきたことも告白。男性は元暴力団関係者で、当時の所属事務所や関係者に高額な金銭を要求していたという。その上で高畑は

〈本件の全体像を理解する上で無視できない要素〉

としている。当時取材したスポーツ紙芸能記者は本サイトに対し、

「元暴力団男性が登場し、高畑さん側にこの手の事件ではありえない高額な示談金を要求したのは事実。事件の途中から、マスコミ用語的に“筋の悪い”展開になっていったのは今でも覚えています。結局、息子をさらし者にしたくないお母さんの淳子さんが動いて女性側と示談しましたが、詳細はわかりません」

今回重要なのは裕太本人が声明を出したことだ。

月刊誌のインタビューは“お蔵入り”

それまでは母の淳子が精力的に情報発信してきた。例えば、事件から約１年後の’17年７月に淳子は芸能会見に登場し

「たくさんの方にご迷惑をかけたことを申し訳なく思っております」

と詫びる一方で

「事実でない報道をご修正にならないことに疑問を感じております」

「なかったことはなかったんだと毎晩２時間くらい心の中で“ひとり記者会見”をしています」

と言った。

‛18年４月放送のフジテレビ系『梅沢富美男のズバッと聞きます！』にゲスト出演した際には、息子の近況について

「元気なときも、元気じゃないときもあります。息子は何とかしようとしている。私は世の中、全部恨んでいるところもあるけれど」

とコメント。聞けば、収録現場では「ハメられた」や「冤罪」というワードが飛び交い、放送では全てカットされたとか。

「淳子さんは’17年初頭にも、手記という形である月刊誌のインタビューに応じ『やっぱり裕太は悪くなかった。冤罪だった』という趣旨の持論を展開し、お蔵入りになっています。そうしたことからもわかるとおり、裕太さんの名誉回復に前のめりだったのはお母さんのほうでした」（出版関係者）

それだけに裕太名義で声明を発表したことに驚く舞台関係者もいる。

「現在、彼は劇団『ハイワイヤ』を主宰し公演を行っています。東京演劇道場の二期生でもあり、舞台を中心に活動中。明るい性格で現場のムードメーカーでもあります。不祥事のことはもう吹っ切れたと思っていたので……」

取材によると、声明発表にあたり母・淳子の影響力はなかったという。前出のスポーツ紙芸能担当記者は

「裕太さんも今年で33歳。今後の人生を考えれば、誤解されたまま“十字架”を背負い続けるのは酷な話。事件から10年という節目に、どうしても世間に伝えたかったのでしょう。また見ようによっては、母・淳子からの“親離れ”にも映る。このことも、彼にとっては大きな決断だったのでしょうね」

かつて「親の七光り」と揶揄されたこともあったが、今は自分の旗を掲げるまでになった裕太。この告白が今後の芸能人生にどんな影響を与えるのだろうか――。