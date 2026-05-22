宇野昌磨さん＆本田真凜さんがSNSで発表

フィギュアスケート男子シングルの元世界王者・宇野昌磨さんが22日、本田真凜さんとのアイスダンスチームを結成し、競技挑戦することをSNSで明かした。日本の早朝に飛び込んだ突然の一報にネット上の海外ファンもどよめいた。

宇野さんと本田さんは共同のインスタグラム投稿で「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告した。

「2024年10月。この決断をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました。日々、新たな挑戦とともに、強い覚悟を持って歩みを進めています」と五輪出場を目指す決意を述べた。

日本の早朝に舞い込んだ一報は、ネット上で瞬く間に拡散。海外のフィギュアファンも驚きを隠せない様子だった。

「え、エイプリルフールは先月だったよ…」

「うそー！ ホントになるなんて思ってなかった。最高！」

「めちゃくちゃ興奮してる!!! マジで夢が叶った」

「これって現実なの???」

「嬉しすぎて召された」

「2人が一緒に滑る動画を1つ見ただけでドハマりしたから、もう完全にこの2人の大ファン！」

「本当に起こったんだ!!」

「2人が大会に出てくるのが楽しみすぎる」

宇野さんは平昌五輪、北京五輪で2大会連続でメダルを獲得。世界選手権も連覇するなど長らく日本男子を牽引し、2024年5月に現役引退を発表した。本田さんは2016年世界ジュニア選手権で優勝。安藤美姫、浅田真央らに続く当時7人目の快挙だった。天真爛漫なキャラクターでも人気となり、インスタグラムのフォロワーは100万人を超える一方、2017年のシニア転向後は伸び悩み、2024年1月に現役引退を発表した。

宇野さんと本田さんは交際を公表している。宇野さんプロデュースのアイスショー「Ice Brave（アイスブレイブ）」で、2人はアイスダンスの演技を披露していた。



（THE ANSWER編集部）