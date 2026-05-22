平安Ｓの出馬表

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◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝枠順確定

　出走馬の枠順が２２日、決定した。今年のプロキオンＳで重賞初制覇を果たしたロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は７枠１４番。フェブラリーＳ１１着からの巻き返しを狙う。

　昨年のジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１の覇者ナルカミ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）は８枠１５番。ブリリアントＳからの連勝を目指すタイトニット（牡６歳、栗東・今野貞一厩舎、父キズナ）は６枠１１番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬名、馬番、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ポッドロゴ　牡５　５７　岩田　望来

（２）キョウキランブ　牡４　５７　菅原　明良

（３）リアライズカミオン　牡４５７　坂井　瑠星

（４）ジューンアヲニヨシ　牡６　５７　浜中　俊

（５）ヴァルツァーシャル　牡７　５７　斎藤　新

（６）ハグ　牡４　５７　高杉　吏麒

（７）ゼットリアン　牡６　５７　団野　大成

（８）ヴァンヤール　牡８　５７　角田　大和

（９）メリークリスマス　牡４　５７　三浦　皇成

（１０）シュラザック　牡４　５７　幸　英明

（１１）タイトニット　牡６　５７　川田　将雅

（１２）サイモンザナドゥ　牡６　５７　池添　謙一

（１３）チュウワクリスエス　牡４　５７　武　豊

（１４）ロードクロンヌ　牡５　５８　横山　和生

（１５）ナルカミ　牡４　５９　戸崎　圭太

（１６）アクションプラン　牡６　５７　松山　弘平