【平安Ｓ】巻き返し狙うロードクロンヌは７枠１４番 Ｊｐｎ１馬ナルカミは８枠１５番
◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）＝枠順確定
出走馬の枠順が２２日、決定した。今年のプロキオンＳで重賞初制覇を果たしたロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は７枠１４番。フェブラリーＳ１１着からの巻き返しを狙う。
昨年のジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１の覇者ナルカミ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）は８枠１５番。ブリリアントＳからの連勝を目指すタイトニット（牡６歳、栗東・今野貞一厩舎、父キズナ）は６枠１１番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬名、馬番、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ポッドロゴ 牡５ ５７ 岩田 望来
（２）キョウキランブ 牡４ ５７ 菅原 明良
（３）リアライズカミオン 牡４５７ 坂井 瑠星
（４）ジューンアヲニヨシ 牡６ ５７ 浜中 俊
（５）ヴァルツァーシャル 牡７ ５７ 斎藤 新
（６）ハグ 牡４ ５７ 高杉 吏麒
（７）ゼットリアン 牡６ ５７ 団野 大成
（８）ヴァンヤール 牡８ ５７ 角田 大和
（９）メリークリスマス 牡４ ５７ 三浦 皇成
（１０）シュラザック 牡４ ５７ 幸 英明
（１１）タイトニット 牡６ ５７ 川田 将雅
（１２）サイモンザナドゥ 牡６ ５７ 池添 謙一
（１３）チュウワクリスエス 牡４ ５７ 武 豊
（１４）ロードクロンヌ 牡５ ５８ 横山 和生
（１５）ナルカミ 牡４ ５９ 戸崎 圭太
（１６）アクションプラン 牡６ ５７ 松山 弘平