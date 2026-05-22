◆米大リーグ ヤンキース―ブルージェイズ（２１日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３４）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「２番・右翼」でスタメン出場したが、４打数無安打に終わり、３試合連続無安打、１０試合連続本塁打なしとなった。

ジャッジが苦しんでいる。１９日（同２０日）の本拠地・ブルージェイズ戦では３打数無安打で３三振、１四球。前日２０日（同２１日）の同カードは４打席連続で三振を喫した。この日も１打席目に見逃し三振。１９日（同２０日）から７打席、８打数連続の三振となった。その後も遊ゴロ、二飛、遊ゴロ併殺打と快音は響かなかった。

シーズンを通して調子が悪いわけではない。打率は２割５分だが、本塁打はここまで１６本。１７本でリーグトップを独走するホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）と１本差だ。４月終了までに１２本塁打を放ち、５月も４発。チームの５１試合での１６本塁打は、レギュラーシーズン１６２試合に換算すると５０・８発ペースと決して悪いペースではない。

ヤンキースはここまで３０勝２１敗の貯金９と好発進を切り、当然ジャッジへのマークは厳しくなっている。４度目の本塁打王へ、復調すれば村上とハイレベルな争いを繰り広げることになりそうだ。