俳優・城田優の妹で、モデルやクリエーターとして活動する未来（みらい）リナが、美スタイルを披露した。

２２日までに自身のインスタグラムを更新し「『答えが出たら、決めよう』とか『準備ができたら、始めよう』じゃなくて、先に決めてみたら、答えが出るかも。先に始めてみたら、準備ができるかも」とつづる。「可能性やパターンは無限に存在していて、制限をかけているのは、自分だけなのかも」と思いを記した。

その投稿に添えたのは、夕日をバックに撮影した写真。ベアトップで両腕を上げ、脇をチラリ！スラリとした二の腕も美しい。

フォロワーは「めっちゃくちゃかわいい」「緑が似合いすぎるリナちゃん」とほれぼれしていた。

リナは、俳優・城田優の妹。城田は５人きょうだいで、昨年３月に放送された日本テレビ系「世界頂グルメ」などに家族で出演したことがある。スペイン生まれの母・ペピーさんは、３度の結婚と離婚を経験。きょうだいは上から順に、会社員の長男、アーティストの長女、アーティスト・デザイナーの次男、三男の城田優、末っ子の次女が未来リナという構成。城田とリナは父親が異なるが、リナの美ぼうがネットで「綺麗すぎてヤバい」「美人すぎる」「顔面最強やん」と注目。美形ぞろいの家族も話題を集めている。