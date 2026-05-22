◆米大リーグ ヤンキース０―２ブルージェイズ（２１日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ヤンキース戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、ピンチで好守を見せて勝利に貢献したが、４打数無安打に終わり、３試合、１５打席連続安打なしとなった。

ヤンキースの先発は、昨季１８勝を挙げた左腕のロドン。バーショの左翼線への適時二塁打で１点を先取し、初回１死二塁で岡本は１打席目を迎えたが、空振り三振を喫して、前日２０日（同２１日）から４打席連続の空振り三振となった。４回先頭の２打席目は三ゴロで、６回先頭の３打席目も２番手右腕・クルーズの前に中直。２打席目は初球、３打席目はカウント３―０から手を出すなど積極的な打撃を見せたが、快音は響かなかった。

それでも守備で見せた。１―０でリードした６回２死一、二塁。ゴールドシュミットの三塁線へのゴロを逆シングルで好捕すると、体がファウルグラウンドへ流れる難しい体勢だったが、一塁へワンバウンドで好送球。３つ目のアウトを奪って無失点で切り抜けてリードを守ると、岡本はにやりと笑顔を見せてホッとした様子だった。すると直後の７回にはスプリンガーが４号ソロを放ってリードを広げた。８回先頭の４打席目は５番手右腕・ブラックバーンの前に空振り三振。１５打席連続安打なしとなった。

５月１〜５日（同２〜６日）の５試合では、５本塁打を放って勢いに乗った岡本。その後はなかなかいい角度で打球が上がらず、出場した試合では１３試合連続で本塁打が出ていない。ヤンキース４連戦は１６打数１安打と当たりが止まった。それでも三塁の守備ではたびたび好プレーをみせて、チームを救っている。