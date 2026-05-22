人気カップル「なこなこカップル」として活動していたユーチューバー、こーくん（28）が22日までに、お笑いコンビ「ボシマックス」のセイギとのYouTubeチャンネル「さすがに無理か。」を更新。一部でささやかれていた疑惑を否定した。

こーくんは、「Xでお騒がせしている疑惑について。」とのタイトルを付けた動画にセイギとともに出演。前回の動画で開催を告知していたオフ会イベントのチケットの売れ行きなどについて報告するとともに、告知した際のサムネイル画像がXでバズったことについて切り出し「なんでバズってるんかなと思ったら、この2人付き合ってるってカップル説が浮上してます」と言及した。

2人とも「カップルじゃないです」「まず言っておきますけど、違いますから」と笑い飛ばし、こーくんは「セイギを恋人として見れるかって考えたときに、セイギと出会ってからセイギをかっこいいと思ったことがマジで1回もない」とキッパリ。「本当にセイギとはマブダチでやってるんで」と強調した。

こーくんは、ユーチューバーなごみ（26）とカップルユーチューバーとして19年から2025年まで活動。交際開始から7年目の24年10月に婚姻届を提出し結婚したが、5月5日にそれぞれのインスタグラムのストーリーズで離婚を発表した。