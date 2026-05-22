「これまで以上のパフォーマンスを見せなければ…」圧巻の防御率0.73も、大谷翔平「サイ・ヤング賞」獲得へ向けて“苦難の道”　投手パワーランキングで4位に転落

大谷のサイ・ヤング賞獲得への道は平坦ではなさそうだ(C)Getty Images

『MLB公式サイト』が現地時間5月21日に発表した「投手パワーランキング」で、ドジャースの大谷翔平がまさかの首位陥落。4位に転落した。

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大谷はここまで投手として4勝2敗、防御率は驚異の0.73という成績だが、「オオタニがトップの座から陥落したことは、彼自身のマウンド上でのパフォーマンスとはほとんど関係がない」と見解を示し、ベスト3に入った投手たちがより高いパフォーマンスを発揮していることを伝えている。

1位のクリストファー・サンチェス（フィリーズ）は、連続無失点記録を29回2/3イニングまで伸ばす圧巻の投球を続けている。ここまで10試合に登板して5勝2敗、防御率1.82という成績だ。

2位は、ジェーコブ・ミジオロウスキー（ブルワーズ）で最速167キロを誇る右腕だ。ここまで10試合に登板して4勝2敗、防御率1.89の成績となっている。

3位にはキャム・シュリットラー（ヤンキース）が入った。シュリットラーはここまで11試合に登板して6勝2敗、防御率1.50の成績を収めている。