「これまで以上のパフォーマンスを見せなければ…」圧巻の防御率0.73も、大谷翔平「サイ・ヤング賞」獲得へ向けて“苦難の道” 投手パワーランキングで4位に転落
大谷のサイ・ヤング賞獲得への道は平坦ではなさそうだ(C)Getty Images
『MLB公式サイト』が現地時間5月21日に発表した「投手パワーランキング」で、ドジャースの大谷翔平がまさかの首位陥落。4位に転落した。
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大谷はここまで投手として4勝2敗、防御率は驚異の0.73という成績だが、「オオタニがトップの座から陥落したことは、彼自身のマウンド上でのパフォーマンスとはほとんど関係がない」と見解を示し、ベスト3に入った投手たちがより高いパフォーマンスを発揮していることを伝えている。
1位のクリストファー・サンチェス（フィリーズ）は、連続無失点記録を29回2/3イニングまで伸ばす圧巻の投球を続けている。ここまで10試合に登板して5勝2敗、防御率1.82という成績だ。
2位は、ジェーコブ・ミジオロウスキー（ブルワーズ）で最速167キロを誇る右腕だ。ここまで10試合に登板して4勝2敗、防御率1.89の成績となっている。
3位にはキャム・シュリットラー（ヤンキース）が入った。シュリットラーはここまで11試合に登板して6勝2敗、防御率1.50の成績を収めている。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「これらの投手はいずれもオオタニよりも投球回数が大幅に多く、それこそがランキングで彼が順位を下げた最も大きな理由と考えられる。オオタニが現在のポジションを維持するか、あるいはトップの座に返り咲くためには、自分よりも登板頻度の高い選手たちをリードできるよう、どうにかしてこれまで以上のパフォーマンスを見せなければならないだろう」と指摘していた。
投手の実力を示す「パワーランキング」の上位にランクインした投手は、サイ・ヤング賞獲得に向けて大谷の強力なライバルとなる。二刀流の大谷がどこまでイニング数を増やし、高いパフォーマンスを維持できるか、注目が集まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]