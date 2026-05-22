エルフの荒川が２１日、ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」で衝撃の冷蔵庫の中身を公開した。

この日は荒川が師匠と呼ぶＲＩＫＡＣＯが再び荒川の自宅に登場。これまでも掃除のやり方などを厳しく伝授してきたが、今回はついに冷蔵庫に着手することになった。

だが開けた瞬間に衝撃の光景が。食材が乱雑に積み込まれているのはまだしも、ドアポケットにはなぜか、しなびたほうれん草が垂れ下がっていた。

荒川は「（ほうれん草）半分使って置かせていただいたら、ああなった」と苦しい説明。ＲＩＫＡＣＯもつまみながら唖然とした。

しかし、衝撃の光景はこれだけではなかった。冷凍庫ではなく、冷蔵庫の後ろの壁に、なぜかびっしりと霜がこびりついていた。霜の中に消臭剤が化石のように埋まっており、ＲＩＫＡＣＯは「なんでこんなに凍ってるの？」「ここが凍るってあるの？」と仰天。スタジオからも「初めて見た」「雪山みたい」など騒然となった。

ＲＩＫＡＣＯは、いくら冷蔵庫を掃除してもこの霜がある限り意味がないとし、荒川はアイスピックで霜を取り除くことに。ようやく取り除いた霜は厚さ１０センチ近くにも及び、大きなブロックほどもあった。

霜が取れた荒川は「イェーイ！」と喜んだが、ＲＩＫＡＣＯから「イェーイじゃないんだけど。考えられない」「５、６年の心のしこりだね」などと呆れていた。