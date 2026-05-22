女優でモデルの冴木柚葉（26）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。

「『Sweet Girls vol.8』オフショット」と題し、水着グラビア雑誌の撮影オフショットを公開。オフホワイトのパーカ＆ショートパンツ姿や、赤を基調としたビキニ水着姿で、くびれやスラリと伸びた脚線美などを披露し「みんなもう見てくれましたか？？ この衣装ポップで可愛かった」とつづった。

ファンやフォロワーからも「可愛すぎる」「見惚れてしまいます」「生脚キレイすぎるよ〜」「赤の水着にあいすぎ」「白苺の妖精」などのコメントが寄せられている。

冴木は東京都出身。22年1月にYouTube「ぽんゆずチャンネル」を開設。同4月からTBS系「王様のブランチ」でリポーターを務める。同12月には「週刊プレイボーイ」で初の水着グラビア披露。23年には同誌デジタルコンテンツから選出される「グラジャパ！アワード2023」最優秀新人賞受賞。趣味はサウナ、ドラマ＆ミュージカル＆お笑い鑑賞。特技はダンス、もんじゃを焼くこと。身長163センチ。血液型O。