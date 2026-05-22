チャン・グンソク（38）、理想の結婚式をウェディングプランナーに相談?!驚きの「予想ゲスト1200人」

俳優チャン・グンソクが、理想の結婚式を公開する。

5月22日に韓国で放送されるtvN『クギ洞フレンズ』（原題）では、出演者たちがダンサー兼振付師のカニを“クギ洞ハウス”に迎える様子が描かれる。

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圧倒的なハイテンションを誇るカニは1986年生まれで、出演者たちと同世代ということもあり、MBTI（性格診断）や血液型などをテーマにトークを展開し、すぐに打ち解けた。陽気なカニのおかげで、チャン・ドヨン、イ・ダヒ、キョン・スジンもテンションが上がっていく一方、アン・ジェヒョンはリアルタイムで体力を吸い取られ、笑いを誘う。

（画像＝tvN）

そんな中、1987年生まれの通称“87ズ”であるチャン・グンソク、アン・ジェヒョン、キョン・スジンは即興で日本旅行に出発する。日本での活動を通じて現地で絶大な人気を誇る“アジアのプリンス”ことチャン・グンソクは、「東京旅行には2つの方法がある。1人で行く東京、もう1つは僕と行く東京だ」と根拠のある自信をのぞかせ、期待を高めている。

一方、この日の放送では、チャン・グンソクが俳優のチェ・ダニエルと一緒にウェディングホールを訪れ、ウェディングプランナーのカウンセリングを受ける姿も公開される。「未来の花嫁に素敵な1日をプレゼントしたい」と語るチャン・グンソクは、招待したい予想ゲスト数だけで「1200人」にのぼると明かし、周囲を驚かせた。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演、2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYoutubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。