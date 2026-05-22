ゲゲルが始まる。「CSMグロンギベルト ゲドルード」が近日予約開始
【CSMグロンギベルト ゲドルード】 近日予約開始
バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSMグロンギベルト ゲドルード」を近日予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダークウガ」にてン・ダグバ・ゼバをはじめとしたグロンギたちが装着しているベルト「ゲドルード」を「COMPLETE SELECTION MODIFICATION」シリーズで再現したもの。
音声や発光ギミックなどどのようななりきり遊びができるのか、続報に期待したい。
また、昨年10月開催のプレバンフェス期間中にCSMアークルver.25thを購入した方への1,000円OFFクーポン配布も実施している。
大変長らくお待たせいたしました。- 仮面ライダーおもちゃウェブ公式 (@bandai_ridertoy) May 20, 2026
「CSMグロンギベルト ゲドルード」
近日予約受付開始‼️
昨年10月開催のプレバンフェス期間中に
CSMアークルver.25thをご購入された方へ
1,000円OFFクーポンも本日配信いたします。
お見逃しなく✨#仮面ライダークウガ pic.twitter.com/PnG3Ehs4Os
(C)石森プロ・東映