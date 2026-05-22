【CSMグロンギベルト ゲドルード】 近日予約開始

バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSMグロンギベルト ゲドルード」を近日予約受付を開始する。発売月・価格は未定。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダークウガ」にてン・ダグバ・ゼバをはじめとしたグロンギたちが装着しているベルト「ゲドルード」を「COMPLETE SELECTION MODIFICATION」シリーズで再現したもの。

音声や発光ギミックなどどのようななりきり遊びができるのか、続報に期待したい。

また、昨年10月開催のプレバンフェス期間中にCSMアークルver.25thを購入した方への1,000円OFFクーポン配布も実施している。

(C)石森プロ・東映