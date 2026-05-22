【ガンダムアーティファクトPRO フルアーマー・ガンダム】 11月発売予定 価格:7,150円 【ガンダムアーティファクトPRO 高機動型ザクII(黒い三連星仕様)】 11月発売予定 価格:6,380

バンダイはプレミアムバンダイにて「ガンダムアーティファクトPRO フルアーマー・ガンダム」と「ガンダムアーティファクトPRO 高機動型ザクII(黒い三連星仕様)」を12月に発売する。本商品の受注は5月22日11時より。

「ガンダムアーティファクトPRO」は精密なディテール表現を追求した「ガンダムアーティファクト」を全長100mm以上にスケールアップし、多重構造の関節で可動を実現、様々なポージングを可能にする。合金パーツを関節の強化と、重さ、手触りという演出も加えている。

第一弾は「フルアーマー・ガンダム」と「高機動型ザクII(黒い三連星仕様)」。フルアーマー・ガンダムは外装パーツを外してガンダムに換装するギミックを実装。高機動型ザクIIは豊富な武装が付属する。それぞれのアレンジも見所。

【ガンダムアーティファクトPRO フルアーマー・ガンダム】

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【ガンダムアーティファクトPRO 高機動型ザクII(黒い三連星仕様)】

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