アンリ・シャルパンティエの夏限定♡フィナンシェサンドアイスが登場

夏の贈りものや自分へのご褒美にぴったりな、とっておきのスイーツが「アンリ・シャルパンティエ」から登場♡2026年夏限定で発売される「フィナンシェサンドアイス」は、ブランドを代表するフィナンシェに、なめらかなバニラアイスを合わせた贅沢な一品です。焼き菓子の香ばしさとひんやりアイスの組み合わせは、暑い季節にぴったり。大切な人へ“涼やかな特別感”を届けてくれる、注目の夏スイーツをご紹介します。

世界No.1フィナンシェがアイスに♡

アンリ・シャルパンティエの代表商品「フィナンシェ」は、7年連続世界No.1(※)の実績を持つ人気焼き菓子。そんなブランド自慢のフィナンシェが、この夏初めてアイススイーツとして登場します。

「フィナンシェサンドアイス」は、香り豊かなフィナンシェに、バニラビーンズが香るなめらかなバニラアイスをサンドした夏限定商品。

しっとりとしたフィナンシェの食感と、ひんやりとしたアイスの口どけが絶妙に重なり合い、贅沢な味わいを楽しめます。

北海道根室・釧路地区の生乳を使ったオリジナル前発酵バターや、厳選されたカリフォルニア産アーモンドを使用するなど、素材へのこだわりも魅力。

アンリ・シャルパンティエならではの上品なマリアージュが堪能できます。

※イプソス調べ

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夏ギフトにもおすすめの限定商品

「フィナンシェサンドアイス」は、夏のギフト需要にもぴったりな華やかなパッケージで登場。お中元や帰省時の手土産、大切な方への贈りものにもおすすめです♪

フィナンシェサンドアイス



価格：5,400円（税込）

シュゼット公式オンラインショップにて予約受付を実施。さらに、髙島屋ではお中元カタログ・オンラインショップ、大丸ではオンラインショップにて先行販売も行われます。

内容：8個入

受注期間：2026年5月21日（木）10:00～7月28日（火）23:59

※無くなり次第終了

お届け期間：2026年6月30日（火）～8月5日（水）

※髙島屋および大丸のお中元カタログならびにオンラインショップにおける受注期間およびお届け期間は、各百貨店により異なります。

半世紀愛されるフィナンシェの魅力

1975年の誕生以来、多くの人に愛され続けているアンリ・シャルパンティエのフィナンシェ。日本人好みのしっとり食感と、ふっくら焼き上げた美しいフォルムが特長です。

また、アーモンドは香りを最大限に引き出すために使用直前に自社で挽くなど、製法にも徹底的にこだわっています。

素材の良さを活かしながら、時代に合わせて進化し続ける姿勢こそ、多くのファンに支持される理由のひとつ。

今回の「フィナンシェサンドアイス」は、そんなブランドの魅力を新たな形で味わえる注目作となっています。

この夏だけの特別な味わいを楽しんで

焼き菓子の香ばしさと、ひんやり濃厚なアイスが重なり合う「フィナンシェサンドアイス」は、アンリ・シャルパンティエならではの上質感が詰まった夏限定スイーツ♡

暑い季節にほっと癒やされるご褒美タイムはもちろん、大切な方へのギフトにもぴったりです。数量限定＆期間限定なので、気になる方は早めのチェックがおすすめ。

この夏だけの特別な味わいを、ぜひ楽しんでみてください。