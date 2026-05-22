出川哲朗、『モーニングショー』で“約50分”見事なプレゼン 視聴者くぎづけ「感動しちゃった」「家出る時間すっかり逃す」
お笑い芸人の出川哲朗（62）が、22日報道のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。プロ野球の“ヤクルト愛”を熱弁し、SNSで反響を集めた。
【写真】『モーニングショー』を休演した玉川徹氏（右）
この日、同番組はヤクルトを特集。同球団認定の「名誉会員第1号」も務める出川が“ガチ解説者”として、今のヤクルトの状況を初心者にもわかりやすく解説した。
コーナー冒頭、羽鳥慎一アナが「今日は、出川さんとヤクルトの話をしたいなと」と紹介し、出川は「まさか私が『モーニングショー』に出るなんて。場違いも甚だしい。めちゃめちゃ緊張しております」とあいさつ。羽鳥アナから「（野球への興味が）そうでもない人」と紹介された玉川徹氏に「ちょっとでも興味持っていただいたら…」と恐縮した。
出川はヤクルトの現状について、さまざまな角度から解説。コーナー冒頭から終了までの約50分にわたって、熱いプレゼンを披露した。そして最後、「ヤクルトスワローズ、間違いなく今年優勝します！」などとカメラ目線で宣言していた。
この放送にSNSでは「出川さんのヤクルトスワローズの愛あるプレゼンみた！熱くて面白いし、面白過ぎて家出る時間すっかり逃す」「すごいわ 感動しちゃった」「予想外にしっかりしていて面白かった」「熱い気持ち伝わってきた」「素晴らしいプレゼンでした！」など、好印象のコメントが多数寄せられた。
【写真】『モーニングショー』を休演した玉川徹氏（右）
この日、同番組はヤクルトを特集。同球団認定の「名誉会員第1号」も務める出川が“ガチ解説者”として、今のヤクルトの状況を初心者にもわかりやすく解説した。
コーナー冒頭、羽鳥慎一アナが「今日は、出川さんとヤクルトの話をしたいなと」と紹介し、出川は「まさか私が『モーニングショー』に出るなんて。場違いも甚だしい。めちゃめちゃ緊張しております」とあいさつ。羽鳥アナから「（野球への興味が）そうでもない人」と紹介された玉川徹氏に「ちょっとでも興味持っていただいたら…」と恐縮した。
この放送にSNSでは「出川さんのヤクルトスワローズの愛あるプレゼンみた！熱くて面白いし、面白過ぎて家出る時間すっかり逃す」「すごいわ 感動しちゃった」「予想外にしっかりしていて面白かった」「熱い気持ち伝わってきた」「素晴らしいプレゼンでした！」など、好印象のコメントが多数寄せられた。