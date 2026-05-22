お笑い芸人の出川哲朗（62）が22日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂(60)に“素朴な疑問”をぶつけた。

番組では、シーズン前の下馬評を覆し、好調なプロ野球・ヤクルトについて特集。ヤクルトファンの出川は、同チームのユニホーム姿で広げたミニ傘を上下させながらスタジオに現れた。

出川の登場に、司会の羽鳥慎一アナが「よかった。今日は一茂さんが日本にいるんで直接会えてよかったです」と言うと、出川は「ああ、勝手に休みますからね」と度々ハワイへ行くために番組を欠席する一茂をイジってみせた。

さらに「（一茂は）なんで勝手に休んでるのに出続けられるんですか？」と質問し、「いやいや分かんないじゃなくて、普通クビにしていいんですよ。だってこんな勝手に休んで自分の来たい時に…。そんなタレントいないですからね、日本に。なんでクビにしないんですか」と問いつめた。

羽鳥アナも「なんでですか？」と質問すると、一茂は「いやあ、だって帰ってきたら席があるから」と答え、出川は「カッコいいー、カッコいいー」と叫んでいた。