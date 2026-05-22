和歌山県白浜町に位置するアドベンチャーワールドの公式X（@aws_official）が公開した白孔雀の動画。「桜に劣らぬ美しさ」と評するその姿は、2.6万件の「いいね！」を集めるなど、大きな注目を浴びています。



【動画】一瞬でパッと純白の世界へ

全方位を魅了する「純白の凄さ」

「羽を広げる前にブルブルするの好き」とファンが注目する予兆から始まり、一気に180度以上も展開される純白の羽が圧巻の迫力を放っています。その立ち振る舞いは非常に堂々としたもので、大きく立派な羽を全開にしたまま、最後には「ちゃんと一回転してみんなに見せてくれてる」と言わしめるサービス精神で、360度全方位にその美しさを披露しました。



一切の混じりけがない「純白の凄さ」が織りなす光景は、真っ白な孔雀を初めて見る人々をも「真っ白なのは初めて見たけど圧巻の美しさですね」「美しすぎて見とれる」と一瞬で釘付けにするほどの凄みを見せています。



「鳴き声可愛すぎる」ギャップが生む深い余韻

「背を向けられた時に一声鳴くのがなんとも……」「鳴き声可愛すぎる」などのコメントも寄せられ、視覚的な美しさだけでなく、その聴覚的なギャップも多くの視聴者を惹きつける要因に。「一度でいいから目の前で盛大に見せつけられたい」「一度、包まれてみたいよな……」といった声が上がるほど、画面越しでも多くの人々の心を強く揺さぶっています。