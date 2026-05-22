上下左右の漢字と組み合わせて4つの熟語を作る、和同開珎形式の漢字パズルです。今回は私たちの感情や思考の根幹となる、非常に身近な漢字を考えてみてください。

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思考力と語彙力が試される「漢字クロスワードパズル」に挑戦しましょう！

真ん中の空欄に一文字入れることで、上下左右の漢字とつながり、4つの二字熟語が完成します。パズルを解くようなひらめきで、頭を柔らかくして考えてみてください。

問題：□に入る漢字は？

次の4つの熟語が成立するように、空欄に入る漢字を一文字考えてみましょう。

・中□
・安□
・□配
・□理

ヒント：物事の真ん中を指す言葉に関係する「目に見えない大切なもの」を象徴する一字です。

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正解：「心」

正解は「心」でした。

▼解説
空欄に「心」を入れると、以下の4つの熟語が完成します。

・中心（ちゅうしん）
・安心（あんしん）
・心配（しんぱい）
・心理（しんり）

今回の正解は、感情や物事の真核を意味する「心」という漢字でした。ホッと落ち着く「安心」や、逆に気にかかってしまう「心配」など、日々の感情の動きに寄り添う言葉ばかりです。また、図形や集団の真ん中を指す「中心」や、心の働きを研究する「心理」といった熟語も、日常のさまざまな場面で使われますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)