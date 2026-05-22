『探偵！ナイトスクープ』に「あいみょん?!」依頼者にネット騒然…ABCテレビに直撃質問
きょう22日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）で登場する依頼者について大きな話題となっている。依頼者の正体についてABCテレビに尋ねた。
【動画】すごい…あいみょん？？ 5・22放送『探偵！ナイトスクープ』予告編
「生駒山で助けてくれた命の恩人を探して」の依頼者は、東京都の女性（31）。今から12年前の2014年夏。依頼者は親友と2人で、歩いて奈良の生駒山上遊園地を目指していた。ところが道中、山道で完全に道に迷い、7時間ほど遭難状態に…。携帯の電波も届かず、どうしていいか分からなくなってしまった。
そこで、最後の手段としてヒッチハイクを試みたところ、奇跡的に1台の車が停まってくれた。その車には、お母さんと娘さんが乗っていて、事情を話すと依頼者たちを遊園地まで送り届けてくれた。あの時の親子がいなければ、どうなっていたか分からない。そこで、「私たちを助けてくれた親子を探してもらえないだろうか」。もし再会できたら、12年越しにきちんと「ありがとう」を伝えたい。
乗せてくれた人や車の特徴は全く覚えていないが、ナイトスクープならどうにかしてくれると思って応募した。命の恩人を探すお手伝いをしてほしい、というもの。全く雲をつかむような依頼文に悩みまくる永見大吾探偵。依頼者と当時、一緒に遭難した友人と、宝山寺駅へ向かい聞き込みを始める。だが、ヒッチハイクはよくあるそうで、「それは地元の人ではないか？」と言われ…。そこで、近隣の人たちを集めてもらうも、答えは振り出しにもどるのだった。
公式Xで予告動画が公開されると依頼者に反響が寄せられた。動画では、シンガー・ソングライターあいみょんと思われる人物が「この12年間の間で最近ふと思ったんですよ。あの時お礼できたかな？」などと語り、永見探偵とロケをする様子が映っている。
あいみょん自身もリポストし、永見探偵も「え、あいみょんやったん？」と反応。これに対して「やばい！大好きなナイトスクープにあいみょん!!!」「まさかのあいみょんw」「すごすぎやんっ！」「本人じゃなきゃありえないくらい似てるもん笑」「ナイトスクープにあいみょん?!」など、コメント欄が大反響となっている。
依頼者の正体について、ABCテレビはオリコンニュースの取材に「放送でご確認ください」とコメントした。
このほか、せいや探偵の「プロ野球選手でも尿意MAXなら打ち取れる？」、田村裕探偵の「深夜にうごめく人々」を届ける。
【動画】すごい…あいみょん？？ 5・22放送『探偵！ナイトスクープ』予告編
「生駒山で助けてくれた命の恩人を探して」の依頼者は、東京都の女性（31）。今から12年前の2014年夏。依頼者は親友と2人で、歩いて奈良の生駒山上遊園地を目指していた。ところが道中、山道で完全に道に迷い、7時間ほど遭難状態に…。携帯の電波も届かず、どうしていいか分からなくなってしまった。
乗せてくれた人や車の特徴は全く覚えていないが、ナイトスクープならどうにかしてくれると思って応募した。命の恩人を探すお手伝いをしてほしい、というもの。全く雲をつかむような依頼文に悩みまくる永見大吾探偵。依頼者と当時、一緒に遭難した友人と、宝山寺駅へ向かい聞き込みを始める。だが、ヒッチハイクはよくあるそうで、「それは地元の人ではないか？」と言われ…。そこで、近隣の人たちを集めてもらうも、答えは振り出しにもどるのだった。
公式Xで予告動画が公開されると依頼者に反響が寄せられた。動画では、シンガー・ソングライターあいみょんと思われる人物が「この12年間の間で最近ふと思ったんですよ。あの時お礼できたかな？」などと語り、永見探偵とロケをする様子が映っている。
あいみょん自身もリポストし、永見探偵も「え、あいみょんやったん？」と反応。これに対して「やばい！大好きなナイトスクープにあいみょん!!!」「まさかのあいみょんw」「すごすぎやんっ！」「本人じゃなきゃありえないくらい似てるもん笑」「ナイトスクープにあいみょん?!」など、コメント欄が大反響となっている。
依頼者の正体について、ABCテレビはオリコンニュースの取材に「放送でご確認ください」とコメントした。
このほか、せいや探偵の「プロ野球選手でも尿意MAXなら打ち取れる？」、田村裕探偵の「深夜にうごめく人々」を届ける。