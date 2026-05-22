【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は２１日、イランの高濃縮ウランについて、米国への引き渡しを求める考えを示した。

トランプ氏は、イランとの戦闘終結に向けた交渉が最終段階に入っていると説明しており、焦点の一つである高濃縮ウランの扱いで譲歩しない姿勢を改めて強調した。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団から高濃縮ウランについて問われ、「我々が手に入れる。入手後に廃棄するだろうが、彼らに持たせるわけにはいかない」と述べた。これに先立ち、ロイター通信は２１日、イラン側の関係者情報として、最高指導者モジタバ・ハメネイ師が、濃縮ウランを国外搬出すべきではないと指示したと報じていた。事実であれば、米側の要求に応じない構えとみられる。

トランプ氏は、イランが自国の管理下にあると主張するホルムズ海峡については、「開放され、自由な航行が確保されることを望む。ここは国際航路だ」と述べ、イランによる通航料徴収を認めない考えを示した。一方、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の海軍は２１日、過去２４時間で石油タンカーやコンテナ船など３１隻がイランの許可を得てホルムズ海峡を通過したと発表した。

ルビオ国務長官は２１日、イランとの交渉について「良い兆しがあるが、過度に楽観はしない」と記者団に述べ、協議の行方を注視する考えを示した。