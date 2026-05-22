21日、警察は長野県在住の75歳の男性の行方不明届を受理しました。警察・消防などが捜索にあたっていますが、22日午前10時現在で発見に至っていません。



行方不明になっているのは長野県松本市神林の無職の男性（75）です。



警察によりますと19日午前6時ごろ、1人暮らしをしている男性の様子を見に自宅に向かった親族が、男性が在宅していることを確認。



しかし翌20日の午後7時ごろ、親族が再び様子を確認しに自宅に向かったところ男性の姿がなかったということです。





その後も連絡が取れなかったため、心配した親族が21日午前6時前に長野県の松本警察署に行方不明者届を提出しました。その後の長野県警の捜査で、男性が所有する軽自動車が自宅になかったこと、男性は山菜採りが好きだったこと、そして以前、山菜取りのために糸魚川市の「雨飾温泉雨飾山荘」を訪れたことがあることなどが判明したことから、糸魚川警察署に捜索の協力要請があったということです。そして21日の正午前、糸魚川署の職員が「雨飾温泉雨飾山荘」の駐車場で男性が所有する軽自動車が停まっていることを確認しました。中に人はおらず付近での男性の目撃情報もなかったため、消防と連携して捜索にあたっていますが、男性の発見には至りませんでした。男性は身長170cmくらい、中肉で白髪だということです。警察と消防は男性の車が駐車されていた場所を中心に、22日午前7時から捜索を行っています。