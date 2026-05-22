２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円０９銭前後と前日の午後５時時点に比べ７銭程度のドル高・円安で推移している。



２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９８銭前後と前日に比べ６銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢の先行き不透明感から一時１５９円３４銭まで上伸したものの、米国とイランの交渉進展を示唆する報道が伝わると伸び悩んだ。



米国とイランとの和平合意の最終草案待ちといった様子のなか、この日の東京市場のドル円相場は１５９円００銭近辺で推移。総務省が朝方発表した４月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、変動の大きい生鮮食品を除く総合が前年同月比１．４％上昇と３カ月連続で２％を下回ったが、相場の反応は限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００７ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８４円７７銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS